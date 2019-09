OM - André Villas-Boas : "On a fait un très bon mercato"

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille s'est dit très satisfait du recrutement estival et évoque déjà des ajustements possibles pour cet hiver.

André Villas-Boas a bien été entendu. Malgré des négociations délicates avec le FC , l'entraîneur de l' pourra compter sur Valentin Rongier pour cette saison 2019-2020.

Lors de la présentation à la presse du milieu de terrain de 24 ans, recruté pour 13 millions d'euros (hors bonus), l'ancien coach de et Porto s'est dit satisfait du recrutement effectué cet été par l'OM. "On a fait un très bon mercato avec les limites du fair-play financier", a-t-il précisé pour le contexte.

"En janvier on fera une nouvelle analyse"

Le technicien lusitanien ne s'interdit pas de nouveaux ajustements lors du prochain marché des transferts, cet hiver. "On est bien en championnat, on va voir comment on va arriver en janvier et les nécessités pour l’équipe. En janvier on fera une nouvelle analyse et on prendre les décisions après."

AVB désirait fortement la venue de Valentin Rongier, notamment en raison du départ de Luiz Gustavo qui a rejoint Fenerbahçe dans les derniers instants du mercato. "Je suis content avec l’arrivée de Valentin. J’ai dit aux dirigeants qu’on ne pouvait pas rester comme ça après le départ de Luiz Gustavo. Il va apporter de la maturité et de l’intelligence. À 24 ans il parle avec beaucoup de clarté."