Marseille - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Paris Saint-Germain est en déplacement à Marseille, dimanche, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après deux semaines de pause en raison de la trêve internationale du mois de mars, la Ligue 1 de France fait son grand retour avec les rencontres de la 27e journée. Cette étape de la compétition sera ponctuée par le Classique français entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, qui clôture ladite journée au Stade Orange Vélodrome.

OM - PSG, un duel au goût de revanche pour Marseille

C’est un duel électrique à vivre ce dimanche en clôture de la 27e journée du championnat de France. Très inconfortable depuis ses deux dernières sorties toutes compétitions confondues (défaites contre la Villarreal 3-1 et contre le Stade Rennais 2-0), l’Olympique de Marseille (7e, 39 points) est en quête des points pour poursuivre la course vers le haut du tableau de la Ligue 1 afin de se réserver une place en Europe pour la saison prochaine. Alors qu’ils ont réussi à mettre tout le monde en confiance depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset avec cinq victoires consécutives, les hommes du technicien français n’inspirent plus confiance.

Le groupe phocéen est d’ailleurs très diminué avant la réception du PSG pour ce 106e Classique de l’histoire. C’est un défi à relever pour l’OM, qui avait été battu (4-0) par les champions de France au match aller en septembre dernier. Mais les Phocéens devraient jouer sans plusieurs de leurs joueurs, qui sont à l’infirmerie. Parmi eux, Leonardo Balerdi, Pape Gueye, Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Bamo Meïté, Bilal Nadir ou encore Ismaïla Sarr. Quant à eux, Samuel Gigot et Ulisses Garcia sont incertains pour le Classique, mais du doute persiste sur leur présence.

De son côté, le Paris Saint-Germain, seul en tête du classement de Ligue 1 avec 59 points, va tenter de poursuivre sa belle course pour le maintien de son trophée de champion de France. Après avoir douché Montpellier (2-6) lors de la précédente journée, le club francilien envisage de rééditer de belles performances contre Marseille pour confirmer sa suprématie sur la formation phocéenne après sa victoire (4-0) du soir du 24 septembre au Parc des Princes. Même si Luis Enrique se concentre sur la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes (mercredi) et la double confrontation en Ligue des champions contre le Barça, le technicien espagnol va « à Marseille pour gagner », comme il l’a souligné en conférence de presse, ce samedi.

Horaire et lieu du match

Marseille – PSG

27e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45 française

Les compos probables du match Marseille - PSG

Marseille : Lopez - Mbemba, Balerdi, Kondogbia, Merlin - Ounahi, Veretout, Harit - Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang

PSG : Donnarumma - Hakimi, Beraldo, L. Hernandez, N. Mendes - Ruiz, Vitinha, Lee - Kolo Muani, Mbappé, Dembélé

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille - PSG

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 31 mars 2024 à partir de 20h45 sur Amazone Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.