OM - PSG, la prédiction surprenante de Ruben Blanco

Gardien remplaçant de l’OM, Ruben Blanco a fait une prédiction étonnante vendredi sur le choc contre le PSG, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain dimanche à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Comme on pouvait s’y attendre, le classique fait parler depuis quelques jours malgré l’écart entre les deux équipes au classement. Après Jean-Louis Gasset et Pau Lopez en conférence de presse ce vendredi, c’est au tour de Ruben Blanco de se livrer au jeu de pronostics en vue du choc OM – PSG.

Ruben Blanco annonce une victoire de l’OM contre le PSG

Ce deuxième classique de la saison est très important pour l’OM (7e, 39pts) qui pourrait faire une croix sur une qualification européenne via le championnat en cas de défaite. Leader de Ligue 1, le PSG (59pts) est un adversaire coriace pour les Marseillais qui sont d’ailleurs décimés par plusieurs blessures. Pourtant, l’optimisme règne dans les rangs du club phocéen et les joueurs sont certains de battre le PSG. « Je pense que nous allons réellement le gagner. J'encourage les gens à regarder le match. (...) Ils vont adorer » déclare Ruben Blanco dans les colonnes du média espagnol, AS.

Ruben Blanco sous le charme de Kylian Mbappé

Une victoire de l’OM face au PSG dimanche semble certes compliquée mais ce n’est pas impossible. Le club parisien n’est pas très serein non plus ces dernières semaines, ayant enchainé trois nuls consécutifs avant d’exploser Montpellier. Par contre, il serait difficile pour l’OM de rattraper ou de concurrencer le PSG à l’avenir et ça, Ruben Blanco en est conscient.

« La réalité est que ces dernières années, il a été difficile de les priver du Championnat. La saison dernière, nous avons bataillé jusqu’à la fin. Nous avons eu un dernier mauvais mois où nous avons lâché et Lens nous a dépassé. Cette année, le Championnat est très sympa, très compétitif, c'est très équilibré. Mais le PSG a une longueur d'avance et dispose d'une bonne marge de points », explique le gardien espagnol qui est un grand fan de Kylian Mbappé.

« C’est un grand joueur, on ne va pas le découvrir. Il fait des différences, il est très physique, fait des un-contre-un spectaculaires, il apporte ses buts... C'est le joueur le plus complet qui existe dans le football d'aujourd'hui. C'est merveilleux d'affronter les meilleurs joueurs, et Mbappé est un joueur de très haut niveau », conclut Ruben Blanco.