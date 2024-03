OM – PSG : Jean-Louis Gasset lance les hostilités

L’entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a envoyé un message fort au PSG vendredi avant le choc entre les deux équipes, dimanche.

Après une courte pause marquée par la trêve internationale, la Ligue 1 reprend ses droits ce weekend. Et ce dimanche, le championnat français nous offre le plus grand choc de la saison en l’occurrence, le match entre l’OM et le PSG. A 48 heures du classique, Jean-Louis Gasset était en conférence de presse ce vendredi. L’entraineur marseillais a profité de cette occasion pour lancer un message à l’endroit des Parisiens.

Jean-Louis Gasset annonce la couleur contre le PSG

7e de Ligue 1, l’Olympique de Marseille joue sa qualification européenne à chaque match lors de ces dernières journées. Après trois victoires consécutives sous Jean-Louis Gasset, les Phocéens ont perdu leur dernière rencontre lors de la 25e journée face à Rennes (2-0) juste avant la trêve internationale. Une défaite qui met l’OM dans une position délicate d’autant plus que la prochaine sortie du club provençal est contre le PSG. Leader de Ligue 1, le club parisien (59pts) ne réussit pas à Marseille depuis plusieurs saisons. Toutefois, Jean-Louis Gasset a un plan spécial pour vaincre le signe indien face au Paris Saint-Germain, dimanche.

« Quand vous avez plus de talent dans l'équipe de face, si vous voulez faire un exploit, il faut trouver des solutions à d'autres endroits. On parle de collectif. Cela veut dire être plus concentré, beaucoup plus agressif, beaucoup plus habile avec le ballon, tenir le ballon pour faire courir l'adversaire. Et surtout, être efficace à la moindre occasion. Il faut pratiquement faire le match parfait. Mais on l'a déjà fait. Nous avons joué quatre matchs au Vélodrome depuis que je suis là. On a toujours su s'adapter à la situation, avec en référence le match de Villarreal. Là, c'était le sommet. Pour le moment. Peut-être qu'il faut faire encore mieux que Villarreal pour faire l'exploit », lance le technicien français.

Pas d’excuses pour Gasset malgré la pléthore de blessés à l’OM

Si Jean-Louis Gasset a un plan d’attaque contre le PSG, l’exécution semble compliquée quand on sait qu’il ne pourra pas aligner son équipe-type. L’OM est notamment miné par plusieurs forfaits à l’approche du classique dont ceux de Rongier, Murillo, Meïté, Sarr, Clauss ou encore Onana confirmés par Gasset ce vendredi. Mais l’ancien entraineur des Girondins de Bordeaux refuse pour autant de se cacher derrière ces blessures.

« Il y a plusieurs inconnues. Ce n'est pas la peine de se lamenter. On a joué des matchs sans Clauss, sans Sarr, sans Meïté. Des joueurs vont avoir leur chance. Parfois, dans un match renommé, on a une plus-value d'un joueur qui explose ce jour-là », poursuit Gasset avant d’écarter un plan anti-Mbappé. « Je ne sais pas s'il va jouer, où il va jouer, s'il sera en pointe ou à gauche. On s'adaptera le moment voulu », ajoute-t-il.

Gasset enrage contre le calendrier des rencontres

Jean-Louis Gasset ne veut pas prendre pour excuse les blessés de son effectif certes, mais l’entraineur de l’OM est bien touché par tous ces forfaits. L’ancien coach de Saint-Etienne regrette surtout l’enchainement des matchs qui ne favorise pas une bonne condition physique de ses joueurs.

« La blessure de Jonathan Clauss sous nos yeux... On est allés le voir après le match. Quand on est rentrés dans le vestiaire, on connaissait pas mal de joueurs. J'ai vu des gens fatigués. Quand on sort d'une série comme on avait fait nous... Mettre deux matchs internationaux... Je ne sais pas si vous vous êtes régalés, mais moi j'ai vu des gens qui géraient leur physique », explique-t-il.