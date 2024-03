OM, Pau Lopez annonce la couleur contre le PSG

Le gardien de l’OM, Pau Lopez, s’est exprimé vendredi avant le choc contre le PSG, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte dimanche prochain le PSG à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Avant ce plus grand choc du championnat français, Pau Lopez était en conférence de presse vendredi à l’instar de son entraineur, Jean-Louis Gasset. Et comme le technicien français, le gardien espagnol des Olympiens a lancé les hostilités en vue de la rencontre contre le Paris Saint-Germain.

Pau Lopez veut battre le PSG

Alors qu’il avait retrouvé le goût de la victoire ces dernières semaines, l’OM a connu un coup d’arrêt juste avant la trêve internationale. Le club phocéen venait alors de perdre son premier match en championnat sous Jean-Louis Gasset (2-0 vs Rennes) après trois victoires consécutives. Par ailleurs, Marseille (7e, 39pts) doit se relancer rapidement s’il compte rester dans la course à l’Europe. Un objectif qui s’annonce des plus compliqués avec un gros choc contre le PSG que l’OM n’a plus battu depuis plusieurs saisons. Toutefois, l’optimisme règne dans le rang du club phocéen avec Pau Lopez qui s’attend à une grosse performance de son équipe face aux Parisiens.

« Je me fous de ce que les gens pensent. On a la confiance de toute l'équipe, du coach. J'espère qu'on verra la meilleure version de l'OM, de nos meilleurs matchs, comme contre Villarreal à domicile. On a la capacité de faire de bons matchs, de mettre l'adversaire en difficulté. Il faut courir un peu plus que dans les autres matchs, parce qu'ils ont la qualité d'une très bonne équipe », déclare le gardien de l’OM face aux médias.

Pau Lopez ne veut aucun alibi contre le PSG

Cependant, c’est une équipe largement décimée qui va se présenter face au PSG, dimanche. L’OM fait notamment face à une hécatombe de blessures avec les forfaits déjà assurés de Rongier, Murillo, Meïté, Sarr, Clauss ou encore d’Onana. Des blessures qui peuvent être mises sur le coup de l’enchainement des matchs qui n’avantagent pas forcément les joueurs. Mais pour Pau Lopez, il n'y aura pas d’excuses face au Paris Saint-Germain.

« On ne peut pas utiliser la fatigue comme une excuse. On a perdu à Rennes parce qu'ils ont mieux joué, et c'est fini. Même s'il y a des blessures... Les joueurs qui sont restés se sont reposés », confie-t-il.