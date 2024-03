Avant le Classique OM - PSG, Luis Enrique prévient Mbappé

Kylian Mbappé vient de recevoir un gros avertissement de la part de Luis Enrique à la veille du Classique contre l’Olympique de Marseille.

S’il bascule entre le banc et le onze de départ du Paris Saint-Germain depuis qu’il a annoncé sa décision de quitter le club francilien, Kylian Mbappé pourrait encore goûter à une mauvaise surprise de la part de son coach, ce dimanche, au Stade Orange Vélodrome. Le technicien espagnol prévient d’ailleurs le Bondynois à la veille de ce choc.

Mbappé doit s’attendre à tout pour OM-PSG

Ce dimanche sera le 106e Classique de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Depuis qu'il a annoncé en interne son départ en fin de saison, Kylian Mbappé n'a disputé qu'un seul match de Ligue 1 dans son intégralité. C'était le 17 mars, lors de la victoire 2-6 à Montpellier dans le cadre de la 26e journée du championnat de France. Le Bondynois n’a eu droit qu’à deux titularisations (65 minutes contre Rennes et 45 minutes surprises contre Monaco) et deux entrées en jeu (62e contre Nantes et 73e contre Reims).

Interrogé en conférence de presse sur la titularisation du capitaine français contre Marseille, dimanche, Luis Enrique laisse planer du doute. « Tout est possible dans la vie. Je suis conscient de l'importance du Classique pour les supporteurs. Notre objectif est d'aller gagner ce match. En tant que responsable de l'équipe, je dois avoir une vision générale de l'équipe. Il y aura des gens qui ne seront pas d'accord », a déclaré Luis Enrique.

Un turnover chez les gardiens à Marseille ?

Si Gianluigi Donnarumma a la confiance absolue de Luis Enrique, qui préfère le Classique à la demi-finale de la Coupe de France contre Rennes, l’on se demande de quoi sera fait le poste du gardien contre l’Olympique de Marseille ce dimanche. Interrogé sur un possible turnover à ce poste, le technicien espagnol préfère garder le suspense.

« Vous me connaissez non ? Tout est possible avec moi. Si tu joues tu peux aider l’équipe mais si tu es sur le banc tu peux également l’aider. Le reste c’est du bonus », a confié Luis Enrique, avant d’ajouter : « Le travail d'un professionnel est d'être prêt. Si tu ne joues pas, tu peux entrer une minute ».