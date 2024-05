OM, les confidences de Makélélé sur Zidane

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane, Claude Makélélé a fait des révélations sur une éventuelle arrivée de ce dernier à l’OM.

Le regain de forme de l’OM ces derniers jours n’a pas fait oublier aux dirigeants le chantier le plus important de la présaison prochaine. Le club phocéen est en effet, à la recherche d’un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Si les pistes Paulo Fonseca et Franck Haise semblent inexploitables, Marseille a essayé également l’option Zidane. Un dossier que maitrise parfaitement un certain Claude Makélélé.

Claude Makélélé confirme une approche de l’OM pour Zinedine Zidane

Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane est toujours à la recherche d’un nouveau défi. Ces dernières semaines, le champion du monde 1998 a été associé au Bayern Munich où il remplacerait Thomas Tuchel. Mais cette porte s’est refermée à l’instar de celles de l’Equipe de France et du Real Madrid des mois plutôt.

Toutefois, Zinedine Zidane pouvait rebondir à l’OM où il aurait pu travailler avec Claude Makélélé. « J’ai parlé à certaines personnes, mais j’ai gardé le secret parce que, s’il est vrai qu’il y a eu des dialogues, il n’y a jamais rien eu de concret. Zizou et moi ensemble (à Marseille) ferions des étincelles car il aime les challenges et il sait que je le suis aussi », révèle l’ex-international français.

Makélélé veut toujours travailler avec Zidane

Ancien coéquipier de Zinedine Zidane en Equipe de France et au Real Madrid, Claude Makélélé est ouvert à l’idée de collaborer avec l’ex-joueur de la Juventus. « Si un jour nous travaillerons ensemble ? Seul l’avenir nous le dira. C’est en tout cas un ami à moi », confie-t-il.

Par ailleurs, l’ancien joueur de l’OM (1997-1998) souhaite également entraineur le club phocéen à l’avenir. « Bien sûr, les joueurs travailleraient certainement dans de bonnes conditions et avec le sourire, mais avec l’envie de progresser, de s’améliorer et de tout détruire », ajoute Claude Makélélé.