Bayern Munich : Enorme rebondissement pour Zidane

Nouveau rebondissement dans le dossier Zinedine Zidane au Bayern Munich.

Le Bayern Munich fait face à un casse tête depuis plusieurs semaines. Après l’annonce de Thomas Tuchel de quitter son poste en fin de saison, le club bavarois est toujours à la recherche d’un nouvel entraineur pour prendre les rênes de l’équipe première. Plusieurs noms ont été associés au Bayern ces dernières semaines dont celui de Zinedine Zidane. Le dossier de ce dernier justement a connu un nouveau rebondissement dans l’après-midi de ce vendredi.

Le Bayern Munich à la quête d’un nouvel entraineur

Le Bayern Munich réalise un exercice très mitigé cette saison. Le club bavarois a perdu le titre en Bundesliga au profit du Bayer Leverkusen pour la première fois depuis 12 ans. En outre, le club allemand est également éliminé des coupes nationales et n’a plus que la Ligue des Champions pour sauver sa saison. Le Bayern affronte en effet le Real Madrid en demi-finale de C1 les 30 avril et 8 mai prochains. Par ailleurs, les résultats décevants du club ont poussé Thomas Tuchel à annoncer son départ pour la fin de saison. Ayant pris acte de cette décision du technicien allemand, le Bayern s’est lancé dans la recherche d’un nouvel entraineur.

Le Bayern Munich snobe Zinedine Zidane

A cet effet, le Bayern Munich a essayé de faire revenir Julian Nagelsmann mais cette piste s’est refermée ce vendredi. Le technicien allemand a en effet prolongé son contrat avec l’équipe première de l’Allemagne. Une décision qui a rapproché Zinedine Zidane du club bavarois selon les informations de la presse espagnole ce vendredi. Mais l’ancien coach du Real Madrid ne devrait pas rejoindre le club munichois. Les médias allemands ont en effet mis fin à cette rumeur quelques heures plus tard.

L'article continue ci-dessous

A en croire Florian Plettenberg, Zinedine Zidane ne serait même pas sur la liste des potentiels des candidats pour succéder à Tuchel. Une nouvelle donnée qui a été confirmée par Tobi Altschäffl qui a démenti la rumeur de Mundo Deportivo avec un ‘’Pas vrai’’. Le Bayern Munich étudierait notamment d’autres pistes pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine.