OM : Le terrible aveu de Jonathan Clauss après le nul à Strasbourg

Jonathan Clauss s’est exprimé au terme de la rencontre entre Strasbourg et l’Olympique de Marseille.

L’OM a concédé un nul à la Meinau samedi face à Strasbourg lors de la 13e journée de Ligue 1 (1-1). Un nul qui n’arrange aucune des deux équipes qui pointent respectivement à la 9e et à la 12e place au classement provisoire. Toutefois, Marseille aurait pu avoir les trois points du match si l’équipe avait réussi à fructifier ses occasions. Le manque d’efficacité du club est constaté cette fois-ci, par Jonathan Clauss.

Jonathan Clauss déplore l’inefficacité de l’attaque marseillaise

L’Olympique de Marseille doit le point obtenu en Alsace à un défenseur. C’est l’international français, Jonathan Clauss, qui a égalisé pour le club phocéen après l’ouverture de score strasbourgeoise. Au terme de la rencontre, l’ancien défenseur du RC Lens a déploré les occasions manquées par ses coéquipiers qui auraient pu donner l’avantage à l’OM. « On a fait beaucoup de bonnes choses en première mi-temps, on doit tuer le match parce qu'on a de grosses occasions », lance Jonathan Clauss.

Clauss mécontent de l’attitude de l’équipe

Jonathan Clauss a ensuite évoqué l’attitude de l’ensemble de l’équipe. A en croire l’international français, les Phocéens ont été lents à la réaction et ont manqué de concentration. Ce qui a plombé le match de l’Olympique de Marseille. « On voulait repartir sur de grosses bases, on était tellement préparés sur une façon de jouer de leur part qu'on a plus couru et tiré la langue en deuxième mi-temps. (...) On a eu du mal à réagir, ce sont des ajustements à trouver rapidement pour remettre la mainmise sur les matchs. Il faut clairement prendre 3 points sur ce genre de matchs mais on ne peut pas changer le résultat », déplore Jonathan Clauss.