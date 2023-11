OM : Le message cinglant de Riolo à Papin

Daniel Riolo a répondu aux propos de Jean-Pierre Papin sur les attaquants de l’OM.

10e de Ligue 1 avec 13 points après 12 journées, l’Olympique de Marseille vit un début de saison loin de ses standards habituels et de ses ambitions. En 11 matchs disputés (l’OM compte un match en retard face à l’OL, ndlr), les Phocéens n’ont fait trembler les filets qu’à 12 reprises. Des statistiques qui ont amené Jean-Pierre Papin à tenir des propos forts sur les attaquants marseillais. Des propos auxquels Daniel Riolo a répondu en attaquant JPP à son tour.

Papin détruit l’attaque marseillaise

Il y a une semaine, Jean-Pierre Papin dézinguait les attaquants marseillais qui n’étaient pas assez cliniques devant les buts. « Les attaquants ne travaillaient pas assez, c’est un constat qui vaut pour tous les clubs, dont l’OM », avait lancé le Ballon d’Or 1991. L’ancien international visait notamment Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha. Le premier n’a marqué qu’un seul but en championnat cette saison et le second ne trouve toujours pas le chemin des filets. Cette critique n’a pas été du goût de Daniel Riolo qui a répondu à l’ancien attaquant de l’Olympique de Marseille.

La réponse sèche de Riolo à Papin

Jean-Pierre Papin est le conseiller du président de l’OM, Pablo Longoria. De sa position, Daniel Riolo pense qu’il est bien placé pour faire travailler les attaquants du club si ces derniers ne travaillaient pas réellement. « Il a des yeux, il connait le ballon. J’ai juste envie de lui dire, fais bosser Vitinha, fais bosser Aubameyang. Si c’est dans ton pouvoir, fais-les bosser. Parce que si tu dis ça, c’est que t’es en train de constater que ces mecs-là ne bossent pas assez ou qu’ils n’ont pas envie de bosser. Ils ne font pas ce que toi tu faisais. C’est-à-dire qu’ils ne doublent pas les séances, ils ne restent pas 1 heure après. Si Papin le dit, c’est que c’est vrai. C’est inquiétant pour l’OM, c’est inquiétant pour notre championnat », a lancé l’éditorialiste de RMC.