OM – Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique de Marseille accorde son hospitalité à Le Havre, dimanche, dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les dernières news ici.

La huitième journée de Ligue 1 a démarré avec le match en ouverture entre Strasbourg et Nantes (1-2). Les rencontres se poursuivent ce weekend. Ce dimanche, l’Olympique de Marseille va accueillir Le Havre au Stade Vélodrome Orange.

L’OM et Le Havre en quête de rebond en Ligue 1

En quête de sa première victoire toutes compétitions confondues depuis le départ de Marcelino, l’Olympique de Marseille l’ère Gattuso tentera de s’imposer, ce dimanche, au Vélodrome. Les Phocéens, sortis de deux défaites d’affilée en championnat notamment contre le PSG (4-0) et Monaco (3-2), vise une nouvelle victoire. Mais leur dernière sortie en Ligue Europa contre Brighton (2-2) n’a pas rassuré. Gattuso et les siens (13e de Ligue 1 avec 9 points) envisagent leur troisième victoire en championnat cette saison. Mais les Olympiens devront faire avec l’absence de certains de leurs cadres de l’effectif.

De l’autre côté, Le Havre (11e, 9 points), qui sort d’une défaite (0-2) contre le LOSC, va tenter de se relancer. Les protégés de Luka Elsner, comme l’OM, sont en quête de leur troisième victoire de la saison en Ligue 1. Après sept journées de championnat, Le Havre compte deux victoires, trois matchs nuls et deux défaites cette saison.

Horaire et lieu du match

OM – Le Havre

8e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Vélodrome

A 13h française

Les équipes probables du OM - Le Havre

OM: Pau Lopez - Clauss, Balerdi, Mbemba, Murillo- Kondogbia, Rongier, Ounahi - Ndiaye, Vitinha, Sarr.

Le Havre: Desmas - Salmier, Kinkoue, Lloris, Operi - Casimir, Kuzyaev, Touré, N'Diaye, Soumaré - Alioui.

Sur quelle chaîne suivre le match OM - Le Havre

La rencontre entre l’OM et Le Havre sera à suivre ce dimanche 08 octobre 2023 à partir de 13h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.