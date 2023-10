Strasbourg-Nice (1-2) : La bonne opération des Canaris

Le RC Strasbourg a été battu ce vendredi par le FC Nantes (1-2) à l’occasion de la 8éme journée de Ligue 1.

En ouverture de la 8éme journée de Ligue 1, le RC Strasbourg a rencontré le FC Nantes. A l’issue de la rencontre, les Canaris se sont imposés (1-2).

Nantes domine d’entrée

Le premier beau mouvement de la soirée est strasbourgeois ! Senaya est servi dans son couloir droit et tente de servir Gameiro au centre mais c'est raté (1e).

Premier énorme frisson sur les cages alsaciennes ! Mollet est bien décalé dans la surface de réparation mais l'ancien Montpelliérain bute sur Sels qui a réalisé une excellente sortie (7e).

Le défenseur nantais réalise un superbe geste acrobatique au second poteau mais Sels est sur la trajectoire et s'empare du ballon (11e). Strasbourg se réveille enfin dans cette première période ! Senaya déborde dans son couloir droit et centre au premier poteau pour Mothiba qui reprend en première intention. Ça passe juste à côté (38e).

Juste après un énorme raté de Mollet, Coco a plus de réussite et trompe Sels après un coup de billard dans la défense alsacienne (0-1,51eme).

Moutoussamy enfonce le clou

Samuel Moutoussamy parvient enfin à tromper Sels après un exploit du gardien strasbourgeois qui avait été sauvé par son poteau avant de faire une parade extraordinaire. Le milieu nantais fait preuve d'un sang-froid extraordinaire pour donner deux buts d'avance à Nantes (0-2,58e).

Les Alsaciens réagissent enfin par l'intermédiaire d'Angelo mais sa frappe manque de précision et Lafont est sur le coup (61e).

Le Racing laisse des espaces à force de s'exposer et Pierre-Gabriel n'était pas loin de pouvoir en profiter (80e).

Sahi Dion pousse le ballon au fond des filets après s'être démarqué au premier poteau et redonne de l'espoir aux Alsaciens (1-2,90e+3).

Le FC Nantes s'impose (1-2) et se place à la 8eme place avec 11 points. Le RC Strasbourg est 9eme avec 10 points.