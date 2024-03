OM, la réponse hilarante de Marcelino sur la polémique du mercato

Marcelino sort du silence sur la polémique du mercato estival relative à Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez.

Ancien coach de l’Olympique de Marseille, Marcelino García Toral est indexé d’avoir plombé l’attaque de la formation phocéenne en refusant l’association de Sanchez à Aubameyang lors du dernier mercato. Ayant eu vent de l’écho, le technicien de 58 ans sort de son mutisme pour élucider les faits.

Marcelino à l’origine du départ de Sanchez

Auteur de 18 buts et quatre passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille la saison écoulée, tous les supporters s’attendaient à ce que le club du Sud de la France renouvelle le contrat d’Alexis Sanchez, qui était venu à expiration Mais à la surprise générale, le Chilien n’avait pas été retenu. En effet, il a quitté l’OM pour faire son retour gratuitement à l’Inter Milan.

Selon les récentes informations révélées par RMC Sport, les dirigeants phocéens auraient proposé au technicien espagnol d’associer Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez en attaque. Mais la proposition n’aurait pas été validée par Marcelino, qui ne voit pas le Chilien dans son plan de jeu. Alors, l’OM avait libéré l’ancien du FC Barcelone, d’Arsenal et de Manchester United.

Marcelino s’explique

Quelques heures après cette bombe, l’entraîneur de la Villarreal monte au créneau pour apporter son explication sur le sujet. En conférence de presse avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Marseille, ce jeudi soir (18h45), l’ancien coach de Valence se perd dans les rumeurs. Il ne reconnaît plus avoir évoqué une incompatibilité tactique pour associer le duo Aubameyang-Sanchez en attaque. « Est ce que j'ai refusé le duo Aubameyang-Sanchez à l'OM ? Euh... Je ne m'en souviens pas », a-t-il lancé avant de commencer à parler de lui à la troisième personne.

« Quand on était là-bas, on a essayé de faire la meilleure équipe possible selon les possibilités économiques du club. Je crois que les recrues de l’été dernier ne sont pas celles de Marcelino, mais celles du club. Marcelino a donné son avis. Il me semble que les supporters peuvent apprécier ces recrues, malgré le début négatif. Toutes ces recrues montrent leur haut niveau. Mais ce ne sont pas des recrues de Marcelino. Marcelino ne prend pas de décision. Ni là-bas ni dans mes équipes précédentes. Je donne un avis. Et je me range aux décisions prises par l’ensemble de la direction sportive », a-t-il expliqué. Le message est passé.