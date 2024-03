Comment Marcelino a plombé l’OM

L’Olympique de Marseille a été sombré par son ex-coach, Marcelino, qui n’a fait que 78 jours à la Commanderie.

Nouvelle révélation sur le passage de Marcelino à l’Olympique de Marseille à quelques jours du match entre Villarreal et l’OM. Venu en remplacement d’Igor Tudor, son prédécesseur, Marcelino n’a pas fait long feu à la tête du staff technique de la formation phocéenne. S’il était vu comme l’homme de la situation, il n’avait pas réussi à sa mission.

Marcelo ne voulait pas de Sanchez

L’Olympique de Marseille aurait pu connaître une des attaques infernales en Ligue 1 française cette saison. Pour faire fonction son équipe, le technicien espagnol avait une vision de jeu définie qui était propre à lui. Marcelino ne voyait pas certains joueurs du club de l’effectif phocéen faire partie de son plan de jeu. Parmi eux Alexis Sanchez.

Auteur de 18 buts et quatre passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le club du Sud de la France la saison dernière, Alexis Sanchez n’a pas été retenu par l’Olympique de Marseille. Arrivé au terme de son contrat, le Chilien n’a pas eu une proposition de la part des dirigeants marseillais pour pouvoir renouveler son bail. Alors, il a quitté l’OM pour faire son retour à l’Inter Milan.

Marcelo a plombé l’attaque marseillaise

Si l’Olympique de Marseille a jugé bon de ne pas conserver Alexis Sanchez, les Phocéens ont alors misé sur Pierre-Emerick Aubameyang lors du mercato estival. Un choix qui a été très critiqué au début de la saison, mais très applaudi ces dernières semaines. Mais le Gabonais (37 matchs TCC, 23 buts, 8 passes décisives) et le Chilien auraient pu tous les deux rester à l’OM et former un duo infernal.

A en croire les informations de RMC Sport, les dirigeants phocéens auraient proposé d’associer Pierre-Emerick Aubameyang et Alexis Sanchez en attaque. Mais la proposition n’aurait pas été validée par Marcelino, qui ne voit pas le Chilien dans son plan de jeu. Alors, l’OM a libéré Sanchez. Ce dernier a alors signé à l’Inter gratuitement.

Quelques semaines après, Marcelino, qui a enchaîné quelques contreperformances, avait jugé bon de déposer le tablier. Ceci après la houleuse réunion entre les dirigeants et les groupes des supporters de l’OM. Ces derniers n’étaient pas pour le système de l’Espagnol. Marcelino n’avait alors disputé que sept matchs en tant que coach de l’OM.