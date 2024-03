Villarreal - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Pour le match retour des 8es de finale de la Ligue Europa, Villarreal et l’OM s’affrontent ce jeudi en Espagne. Les dernières infos ici.

Tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa seront connus dès ce jeudi. Deux équipes engagées, Villarreal et l’Olympique de Marseille se défient en effet à l'Estadio de la Cerámica en vue de la manche retour. Large vainqueur au match aller (4-0), Marseille a la faveur des pronostics.

Villarreal - OM, les Phocéens en quête de confirmation

Bien qu’il ait repris confiance en championnat d’Espagne ces dernières semaines, Villarreal est en grande difficulté en Coupe d’Europe. Corrigé au match aller par l’Olympique de Marseille (4-0), le Sous-marin Jaune entend surprendre les acteurs et amoureux du cuir rond avec une Remontada historique. Au pire des cas, le coach Marcelino veut prendre sa revanche par la plus simple des manières : battre l’OM à l'Estadio de la Cerámica peu importe le score du match, que Villarreal soit éliminé ou pas. Pour leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues, les Espagnols comptent trois victoires, un match nul et une défaite.

Ailleurs, Marseille ne veut faire preuve d’aucune contre performance face aux Espagnols. Porté par un Pierre-Emerick Aubameyang dans une étincelante forme actuellement, l’Olympique de Marseille veut confirmer sa qualification en terre ennemie. En pleine confiance depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset, l’OM, auteur de 5 victoires en autant de sorties, veut continuer sur la même lancée. Mais mardi, le club phocéen a pesté contre la nomination de l’arbitre Istvan Kovacs par l’UEFA pour officier ce match. Celui-ci avait arbitré un match avec des décisions controversées, qui avaient pénalisé Marseille.

Horaire et lieu du match

Villarreal – Marseille

8es de finale retour/Ligue Europa

Lieu : Estadio de la Cerámica

A 21h française

Les compos probables du match Villarreal - Marseille

Villarreal : Reina – Mandi, Bailly, Mosquera, Cuenca – Akhomach, Coquelin, Parejo, Baena – Guedes, Moreno

Marseille : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin – Kondogbia, Veretout, Harit – Sarr, Ndiaye, Aubameyang

Sur quelle chaîne suivre le match Villarreal – Marseille

La rencontre entre Villarreal et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce jeudi 14 mars 2024 à partir de 18h45 respectivement sur W9 et Canal + Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée des deux groupes, 6Play et My Canal.