Libéré par l’OM cet été, Alexis Sanchez ne restera pas sans club avant la fin du mercato. Un nouveau grand club européen le récupère.

Alexis Sanchez n’aura pas connu un long moment au chômage. Poussé à la porte par l’Olympique de Marseille après seulement une saison, l’attaquant chilien n’est pas aussi mal pour rester sans club. Un de ses anciens clubs le récupère dans la foulée.

L’Inter officialise Alexis Sanchez

Bien qu’il ait connu une bonne saison (2022-2023) avec la formation phocéenne, Alexis Sanchez n’a pas été conservé par la direction de l’Olympique de Marseille. Le Chilien a été accompagné à la porte de sortie pour trouver une autre corde à son arc. Ce qu’il n’a pas tardé à faire, puisque le joueur de 34 ans retrouve un nouvel employeur très en vue que l’OM en Europe.

Libre de tout engagement depuis l’officialisation de son départ par Marseille, Alexis Sanchez vient de signer son retour à l’Inter Milan. Les Nerazzurri viennent d’officialiser la signature de leur ancien avant-centre sur le site officiel du club. « Alexis Sanchez est un neuf joueur de l’Inter. L'attaquant chilien a signé un contrat avec les Nerazzurri jusqu'au 30 juin 20243 », indique le communiqué du dernier vainqueur de la Supercoppa Italiana.

Ce retour d’Alexis Sanchez est intervenu quelques heures après l’officialisation de Joaquín Correa par l’OM et aussi les adieux de l’avant-centre chilien à Marseille. L’Argentin de 29 ans rejoint les Marseillais en prêt d’une saison avec option d’achat en provenance de l’Inter Milan.

Un retour à la maison pour Sanchez

Ancien joueur du FC Barcelone et d’Arsenal FC, Alexis Sanchez n’est pas un nouveau chez les Nerazzurri. Le joueur a déjà porté les couleurs de l’Inter Milan pendant trois saisons, dont une en prêt (2019-2020) avant d’être enrôlé définitivement en 2020.

Chez les Nerazzurri, en trois saisons, Alexis Alejandro Sánchez aura fait 109 apparitions, pour 20 buts inscrits et 3 trophées remportés. L’attaquant chilien est d’ailleurs celui qui a inscrit le but victorieux de l’Inter Milan contre la Juventus lors de la Supercopa Italiana suite à une erreur défensive, offrant ainsi à l'Internazionale le premier trophée de la saison en 2022. C’est en effet un come-back pour Sanchez, qui connaît bien l’Inter Milan et la Serie A.