OM : Alexis Sanchez sort de son mutisme et dévoile tout

Poussé à la sortie par l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez vient de dévoiler une certaine vérité non connue de l’opinion publique.

Entre Alexis Sanchez et l’Olympique de Marseille, c’est désormais une histoire ancienne. Après seulement une saison, le Chilien a quitté la formation phocéenne malgré une campagne réussie. Quelques semaines après l’incompréhension, l’attaquant vient de dévoiler tout sur le sujet.

Les adieux de Sanchez à l’OM

Nonobstant son unique saison passée et réussie dans la cité phocéenne avec 14 buts inscrits et trois passes décisives offertes la saison dernière en Ligue 1 avec l'OM, Alexis Sanchez a quitté Marseille cet été. L'attaquant de 34 ans et la direction de l’équipe marseillaise n’ont pas pu trouver un accord pour le renouvellement du contrat de l’avant-centre chilien. Quelques semaines après son départ, Alexis adresse un message d’adieu à son désormais ex-club, supporters et anciens coéquipiers sur ses réseaux sociaux.

S'il avait récemment manifesté sa colère envers son ex-club, en supprimant tout sur son passage à l'OM dans sa biographie sur les réseaux sociaux, Sanchez vient officialiser son départ.

« Pour Marseille et son équipe je n’ai que des remerciements vis à vis de la direction du club de son équipe médicale du personnel de la cuisine et de tout le club. Avec mes partenaires j’ai partagé de très bons moments. Merci de m’avoir supporté et pardon de leur mettre la pression à chaque match et à chaque entraînement 😅😊 hahahahaha », a commencé l’ancien des Gunners d’Arsenal. « Un grand merci à tout le public de Marseille qui m’a toujours soutenu avec chaleur et dans les bons et les moins bons moments (...) J’ai passé d’excellents moments et j’en garde de très bons souvenirs », a-t-il ajouté.

Sanchez déballe tout enfin !

Par ailleurs, l’avant-centre chilien de 34 ans indique n’avoir jamais voulu quitter la cité phocéenne aussi tôt. Son départ n’aura été forcé que par la direction de l’Olympique de Marseille.

« Enfin je voudrais aussi éclaircir certains sujets et dire que pour ma part j’ai toujours voulu rester à Marseille. C’est ce que j’ai toujours souhaité mais cela ne dépendait pas que de moi, il faut toujours être deux pour se mettre d’accord. Cette fois la direction technique avait fait d’autres choix mais je les respecte », explique le joueur de 34 ans, qui est cité proche d’un retour à l’Inter Milan.