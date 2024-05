OM, l’annonce décisive de Clauss sur son avenir

Le défenseur de l’OM, Jonathan Clauss, a fait une annonce importante sur son avenir, dimanche.

L’Olympique de Marseille a retrouvé le sourire ces derniers jours. Le club phocéen a regagné en championnat et a encore toutes les chances de se qualifier en finale de la Ligue Europa. Mais si tout va bien sur le terrain, ce n’est pas le cas dans les coulisses où le directeur général de l’OM devrait plier bagages en fin de saison. Outre ce dernier, Marseille n’est pas sûr non plus de conserver certains joueurs comme Jonathan Clauss la saison prochaine. L’international français s’est d’ailleurs exprimé sur son avenir dans un entretien accordé au Journal Du Dimanche.

Jonathan Clauss fait le bilan de sa saison avec l’OM

Jonathan Clauss vit une saison pour le moins étrange. Tancé par les dirigeants de l’OM en début d’année pour son manque d’engagement sur le terrain, le Français est revenu en forme depuis lors. L’ancien latéral de Lens a répondu à Pablo Longoria et Mehdi Benatia sur le terrain, lui qui a retrouvé de bonnes sensations depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Au moment de faire un bilan de sa saison, Jonathan Clauss reconnait être passé par diverses émotions lors de cette campagne.

« C'est la saison la plus dure et la plus passionnante à la fois. Les changements de coachs, les résultats qui ne suivent pas, forcément, c'est dur à vivre. Mais c'est un magnifique défi que de s'adapter et d'être performant dans ce contexte », explique l’international français au JDD.

Clauss écarte un départ de l’OM cet été

Lors de l’embrouille avec la direction, Jonathan Clauss avait été mis sur le marché des transferts par l’OM l’hiver dernier. Mais le natif de Strasbourg est finalement resté dans la cité phocéenne, le club n’ayant reçu aucune offre à son sujet. Alors que son contrat expire à l’été 2025, son avenir sera encore au cœur des discussions l’été prochain.

Pourtant, Jonathan Clauss ne se voit pas encore loin de l’Olympique de Marseille. « J’ai encore un an de contrat. A mon avis, il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille, à moins d’un été mouvementé. Mais ça, c’est encore loin », confie-t-il.