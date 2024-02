OM, la mise au point de Benatia sur Jonathan Clauss

Le directeur sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a fait une mise au point sur l’affaire Jonathan Clauss, dimanche.

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée ces dernières journées. Le club phocéen subit une crise de résultats, n’ayant remporté aucun match depuis six matchs. Avant cela, l’OM a fait face à une embrouille entre Jonathan Clauss et le club. Dans une interview accordée au Canal Football Club, Mehdi Benatia, est revenu sur cet épisode avec l’international français.

Jonathan Clauss n’est pas discipliné selon Benatia

Alors que l’OM n’avait pas prévu céder des joueurs en défense cet hiver, le club a libéré Renan Lodi à Al Hilal à la demande du joueur. Mais dans les derniers jours du mercato hivernal, Marseille met un autre titulaire, en l’occurrence, Jonathan Clauss, sur le marché. Le club reprochait notamment au joueur d’avoir un comportement indigne d’un cadre. Une attitude qui ne daterait pourtant pas de cet hiver à en croire Mehdi Benatia.

« Ce qui s’est passé avec Clauss ? C’est très simple. A mon arrivée, on m’a mis en garde sur deux trois joueurs dont le comportement était limite. Jonathan fait partie de ces joueurs-là. Je sais qu’il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu’on attendait de lui, dans l’attitude en tant que leader et international français. On pensait que le message était passé, mais malheureusement ça ne l’était pas », révèle le directeur sportif de l’OM.

Mehdi Benatia met les choses au clair sur Clauss

L’attitude irréprochable de Jonathan Clauss a certainement atteint son comble cet hiver. L’international français a encore énervé l’OM lors de la rencontre contre Monaco en demandant à être remplacé alors qu’il n’était pas blessé. C’est après cet épisode que le club a décidé de le mettre sur la liste de transferts même s’il est finalement resté dans la cité phocéenne.

« Contre Monaco, il demande le changement. Nous, sur un joueur aussi important, on est obligé de lui dire « serre les dents ! ». Ce n’est pas le moment où il faut nous lâcher parce qu’il nous manque 10 ou 12 joueurs à ce moment-là. Quand il sort et qu’on apprend que ce n’était qu’un coup, tout le staff n’est pas content. On se dit que le joueur veut partir. Le club me demande d’appeler son agent après ce match. Je lui laisse une note vocale effectivement. En lui disant que c’était important pour nous de pouvoir avancer rapidement s’il veut partir. Mais il n’y a pas eu de menace. Personne n’a menacé personne. Il n’y pas eu d’offre finalement. Là, il joue et on verra à la fin de la saison ce qui se passera. Son état d’esprit est-il meilleur depuis ? Un petit peu mieux, oui », explique Mehdi Benatia.