OM, les vérités de Jonathan Clauss sur la polémique avec la direction

Jonathan Clauss a enfin révélé dimanche les dessous de la crise entre les dirigeants de l’OM et lui.

Il y a un peu plus d’un mois, Jonathan Clauss était au cœur d’une grosse polémique à l’Olympique de Marseille. L’international français avait été épinglé publiquement par ses dirigeants pour s’être rendu auteur d’une attitude peu professionnelle. Quelques semaines après alors que la situation s’est apaisée, le défenseur phocéen est enfin sorti du silence pour donner sa version de l’histoire.

Jonathan Clauss raconte sa mésaventure à l’OM en hiver

L’OM traversait une période compliquée en début d’année et ce n’était pas seulement lié aux résultats mitigés sur le terrain. Le club avait également des soucis à l’interne notamment entre les dirigeants et certains joueurs. L’un d’eux en l’occurrence, Jonathan Clauss, avait été critiqué par les responsables phocéens dans les médias pour son manque d’implication. Mais l’international français n’a pas jamais bronché et a répondu sur le terrain en sortant des prestations convaincantes par la suite. Dans un entretien accordé à Téléfoot diffusé ce dimanche, l’ancien capitaine de Lens sur la façon dont il a géré cet épisode.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Je l'ai traversée en tant le plus calme possible. J'ai pas cherché à me justifier sur quoique ce soit parce que j'ai estimé que ce qui était le plus important c'était le terrain. Mes coéquipiers attendaient que je répondre sur le terrain et pas en dehors. Ça touche forcément mais ça n'enlève en rien le chemin que je me suis tracé », raconte-il.

Clauss n’a jamais voulu partir de Marseille

Au milieu de cette offensive lancée contre le joueur, les dirigeants de l’OM avaient même mis Jonathan Clauss sur la liste des transferts dans les dernières heures du mercato hivernal. Une décision qui laissait entrevoir une rupture entre le club et son arrière droit. Mais sans aucune offre, Clauss a fini par rester dans la cité phocéenne où il convainc la direction à nouveau à travers ses performances. Interrogé sur cet aspect, le Tricolore révèle qu’il n’a jamais souhaité quitter Marseille malgré le climat houleux cet hiver.

Getty

« Cela ne m'a même pas traversé l'esprit. Je suis épanoui à l'OM, je donne tout pour ce club. Je m'investis à 300% pour ce club. Il y a des choses que je fais bien, d'autres moins bien. Ce n'est pas une question de volonté, c'est parfois une question de forme ou d'état psychologique. Il y a des choses sur lesquelles il faut que je travaille et je travaille tous les jours pour ça », avoue-t-il.

Clauss a reçu le soutien de Deschamps

Si cette affaire aurait pu dégrader les relations entre les dirigeants et lui, Jonathan Clauss n’est pas du tout rancunier. Le latéral droit français affirme que tout est réglé avec l’OM et que la crise est terminée. « Tout a toujours été apaisé de mon côté. Ils ont eu des choses à dire, je les ai entendues...Il n'y avait jamais eu de problèmes de mon côté et il n'y en a toujours pas. Oui, c'est apaisé », confie-t-il avant de revenir sur le soutien remarquable de Didier Deschamps à son endroit.

« C'est forcément quelque chose de très positif quand le sélectionneur vous appelle pour vous donner quelques mots de soutien. S'il m'appelle pour dire ça c'est que je dois être concentré sur le terrain », ajoute Jonathan Clauss qui se trouve actuellement avec l’Equipe de France après avoir été convoqué par Didier Deschamps.