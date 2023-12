OM : Incroyable ! Ce joueur demande à Gattuso de faire de lui un « gardien de but »

Incroyable mais vrai. Ce défenseur de l’Olympique de Marseille veut rivaliser avec Pau Lopez dans les cages olympiennes.

C’est une demande très forte. Ce dimanche 10 décembre, l’Olympique de Marseille sera en déplacement au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir pour défier le FC Lorient dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Avant ce match, un défenseur de la formation phocéenne a souhaité être un portier.

Amir Murillo jette des fleurs à Aubameyang

Mercredi dernier, l’Olympique de Marseille a eu raison de son homologue lyonnais (3-0) dans le cadre du match en retard de la 10e journée de Ligue 1. A l’occasion, l’arrière droit panaméen des Marseillais, Michael Amir Murillo Bermúdez, a ouvert son compteur de but, marquant le deuxième but marseillais dans cette rencontre. Dans une interview accordée au RMC Sport, le défenseur phocéen explose de joie.

« Évidemment après avoir marqué ce premier but surtout au vélodrome devant 60.000 personnes, la sensation est géniale. (…) C’est difficile à expliquer, ce sont beaucoup d’émotions. Ce but… Cela m’a procuré de la joie, la chair de poule, le sentiment d’un travail accompli et de rendre à l’entraîneur la confiance qu’il m’a accordée en me mettant titulaire dans un match d’une telle importance. C’est aussi un grand moment que j’ai partagé avec mes coéquipiers. Car ils m’ont beaucoup aidé. C’est super! », a-t-il expliqué.

Interrogé sur Aubameyang, l’ancien du RSC Anderlecht n’a pas hésité à dire du bien du Gabonais. « …partager le vestiaire avec Aubameyang, Correa, Pau Lopez, Rongier… C’est incroyable pour moi. Vous savez, Aubameyang je ne le voyais que sur ma PlayStation! Et devenir son coéquipier, tu te demandes parfois si c’est un rêve. Ils me conseillent beaucoup, cela m’aide et me donne confiance, c’est extraordinaire », a ajouté Murillo, avant souligner que le Gabonais est « largement sur le terrain, encore plus fort dans la vie réelle !! ».

Murillo est prêt à être gardien de but

Profitant de l’entretien, le défenseur marseillais se remémore son poste de prédilection quand il était encore tout petit. Toutefois, il n’écarte pas l’idée d’être gardien de but si Gattuso le lui demande si le besoin se fait sentir.

« J’ai toujours été attaquant, quand j’étais petit. Je ne jouais jamais en défense. Je voulais toujours marquer ! Mais après au niveau professionnel, on m’a confié certaines missions sur le terrain et je suis prêt à rendre service, même si un jour ils ont besoin de moi en tant que gardien de but, je serai prêt », a proposé Murillo, qui compte un but et une passe décisive en Ligue 1 cette saison, le tout en six matchs disputés.