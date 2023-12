L'OM a largement défait Lyon ce mercredi soir, au Vélodrome, en match en retard de la 10e journée de Ligue 1

Cette rencontre, initialement prévue le 29 octobre dernier, avait dû être reportée en raison du caillassage du bus lyonnais lors de son arrivée aux abords de l'Orange-Vélodrome, blessant à l'oeil le désormais ex-entraîneur de l'OL Fabio Grosso.

Et dans ce choc très attendu, c'est l'OM qui ouvre le score après 20 minutes de jeu. Harit récupère le ballon sur la gauche, après un contact entre Lodi et Cherki, et lance Aubameyang en profondeur sur l'extrémité de la surface. Le Gabonais sert idéalement Vitinha dans l'axe, éliminant Lopes, et permet au Portugais de conclure du gauche ! 1-0.

L'OM s'envole quelques minutes plus tard. Pierre-Emerick Aubameyang s'infiltre sur la gauche des 16,50 mètres, élimine Clinton Mata et adresse un centre vers le second poteau qui trouve Murillo totalement esseulé. Le Panaméen place une tête piquée qui ne laisse aucune chance à Anthony Lopes.

Lyon, en perdition offensivement, peine à inverser la tendance et prendra d'ailleurs l'eau en seconde période. En effet, l'OM scellait le destin du match peu avant l'heure de jeu.

Servi dans l'axe, Aubameyang lance Vitinha en profondeur sur la droite de la surface. Le Portugais remporte son duel avec Lovren et adresse une passe en retrait précise pour le Gabonais, qui trompe Lopes d'une reprise tendue, à mi-hauteur, du droit !

3-0, score final. L'OM est aux anges, l'OL s'enfonce dans la crise.