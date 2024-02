OM : Faris Moumbagna très frustré malgré son but contre Metz

Malgré le but de Faris Moumbagna contre Metz, vendredi soir, l’OM n’a pas pu remporter la victoire. Une frustration pour le Camerounais.

Nouvelle recrue hivernale de l’Olympique de Marseille, Faris Moumbagna a ouvert son compteur de buts, vendredi soir, lors de sa deuxième apparition sous ses nouvelles couleurs en Ligue 1. Mais sa réalisation n’a pas permis à son équipe de prendre les trois points. L’avant-centre camerounais n’a pas caché son amertume après le match nul (1-1) face aux Messins.

Un but inutile, selon Moumbagna

Après avoir fait ses débuts contre l’Olympique Lyonnais (défaite 1-0) le weekend dernier, Faris Moumbagna a fait sa deuxième apparition sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, ce vendredi soir, contre le FC Metz (1-1) lors du match en ouverture de la 21e journée de Ligue 1. Alors qu’il a ouvert le score pour les Phocéens (56e), Faris Moumbagna avait vu son but être égalisé cinq minutes plus tard par les visiteurs (61e). L’ancien de Bodo/Glimt (Norvège) ne sait pas à quoi avait servi sa réalisation si l’OM ne pouvait remporter le match.

Getty

« Le but, ce soir (vendredi, Ndlr), ce n'est pas la chose la plus importante. J'aurais aimé ne pas marquer et que l'on prenne les trois points. C'était le plus important ce soir. Il faut continuer à travailler, on ne baisse pas les bras, et le reste va venir. Ça fait du bien de marquer et d'aider l'équipe. Après, si on ne prend pas les trois points, ça ne sert à rien. On a senti sur le terrain qu'on a tout donné. On s'est dit qu'il fallait continuer dans la même lancée. Il faudra faire la même chose et après, le résultat va suivre derrière. Pas d'inquiétude. On continue de pousser », a indiqué l’avant-centre des Lions Indomptables du Cameroun en zone mixte après le match nul.

L'article continue ci-dessous

Focus sur les prochains matchs

Bien qu’il n’ait pas pu vivre sa première victoire sous ses nouvelles couleurs, Faris Moumbagna ne perd pas espoir. Le Camerounais, tout comme son entraîneur Gennaro Gattuso, et son coéquipier marocain Azzedine Ounahi, veut oublier le match face aux Grenats pour se concentrer désormais sur le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa, jeudi 15 février.

« Il faut juste garder la tête haute, continuer à travailler, parce qu'on a montré de bonnes choses aujourd'hui. Et il y a des matchs qui arrivent, il va falloir avoir la même détermination, tout donner. Et le résultat va venir après », a ajouté Faris Moumbagna.