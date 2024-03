OM, Eric Di Meco s'enflamme pour Gasset

Eric Di Meco s’est montré dithyrambique sur Jean-Louis Gasset vendredi après les débuts de l’entraineur français à l’OM.

Jean-Louis Gasset vit des débuts de rêve à l’Olympique de Marseille. En difficultés avant son arrivée, le club phocéen a retrouvé le sourire sous la houlette du technicien français. Jean-Louis Gasset a notamment remporté ses quatre premiers matchs sur le banc de l’OM. Un bilan qui force l’admiration de plusieurs observateurs à l’instar d’Eric Di Meco.

Eric Di Meco valide Jean-Louis Gasset

La défaite de l’OM contre Brest lors de la 22e journée de Ligue 1 (1-0) a mis fin à l’aventure de Gennaro Gattuso dans la cité phocéenne. Dans la foulée du départ de l’Italien, le club phocéen a fait appel à Jean-Louis Gasset pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de saison. Un choix qui contraste avec l’expérience manquée du technicien français à la CAN 2023 avec la Côte d’Ivoire. Mais depuis son arrivée, Jean-Louis Gasset a changé le visage de l’OM. Outre ses quatre victoires successives sous le Français, le club phocéen a marqué un total impressionnant de 16 buts contre seulement 3 encaissés. Un bilan qui fait dire à Eric Di Meco que Jean-Louis Gasset est l’homme de la situation à l’OM.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Le foot est extraordinaire. C’est irrationnel. Il y a des entraîneurs qui sont au bon endroit au bon moment, et qui vont ensuite ailleurs, et ça ne marche pas. Là, on a l’impression que c’est le bon moment, le bon homme, au bon endroit, avec cette équipe qui a vécu un début de saison particulier avec deux entraîneurs aussi différents l’un que l’autre. C’est la magie du foot », lance l’ancien joueur de l’OM dans le Super Moscato Show de RMC.

Di Meco s’extasie pour l’OM

Avec Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille a notamment enchainé deux victoires de suite en Ligue 1 et s’est aussi qualifié en 8es de finale de la Ligue Europa. Le club marseillais a même pris une grande option sur les quarts de finale de la C3 en corrigeant Villareal jeudi soir au Vélodrome (4-0). Content de ces résultats, Eric Di Meco souhaite voir l’OM enchainer.

Getty

« Jeudi soir, on peut dire que Villarreal est passé à côté de son match, mais je pense qu’ils explosent car Marseille met un gros pressing d’entrée. Quand tu vois le match de jeudi soir, et les progrès, tu te dis ‘’que les prochains matchs arrivent vite !’’J’attends le match à Rennes, le match retour et le PSG. Tout le monde est en folie », poursuit l’ex-international français.

Eric Di Meco adoube Gasset

L’une des clés de la réussite de Jean-Louis Gasset, c’est sa relation avec ses joueurs. Alors que Gennaro Gattuso se plaignait du niveau et de l’état d’esprit de son effectif, le technicien français a su relever l’OM avec les mêmes éléments. Un exploit à l’actif de Jean-Louis Gasset, selon Eric Di Meco.

« On ne peut pas douter de son expérience, et de sa vision. Je pense qu’il a fait beaucoup de bien aux têtes, avec son discours apaisé, des discussions avec certains. Aujourd’hui, c’est le jour et la nuit avec ce qu’il s’est passé il y a quinze jours. Avec Gattuso, on ne serait pas passé contre Donetsk. Ce qui est extraordinaire, c’est que tu voyais une équipe aller dans le mur, avec un coach qui t’expliquait qu’il n’avait pas ce qu’il fallait pour mettre l’équipe sur le droit chemin », conclut Eric Di Meco.