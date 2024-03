OM, la folle révélation de Daniel Riolo sur l’arrivée de Gasset

Daniel Riolo vient de faire d’étonnantes révélations sur l’avis de Pablo Longoria à propos de la venue de Jean-Louis Gasset à l’OM.

Après la mise à pied de Gennaro Gattuso, le 19 février dernier, l’Olympique de Marseille n’avait pas tardé à se trouver un nouvel entraîneur. En effet, le club phocéen avait annoncé l’officialisation de Jean-Louis Gasset à la tête du staff technique jusqu’à la fin de la saison.

Gattuso, le 3e entraîneur de l’OM en une saison

Nommé à la tête de l’OM en début de saison en remplacement d’Igor Tudor, Marcelo n’avait pas fait long feu à la Commanderie. Le technicien espagnol a démissionné au bout de deux mois de services. Alors que Gennaro Gattuso a été vu comme l’homme de la situation, celui-ci ne restera pas non plus. L’Italien aussi a fini par être mis à pied par les dirigeants olympiens.

Dans la foulée après la séparation avec le technicien italien, l’Olympique de Marseille a nommé l’ancien sélectionneur des Eléphants de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset. Celui-ci convainc depuis sa venue, puisque c’est trois victoires en autant de sorties toutes compétitions confondues depuis son arrivée sur les bancs phocéens.

Longoria n’était-il pas d’accord ?

Sur les ondes de RMC, notamment dans l’After Foot, Daniel Riolo fait d’étonnantes révélations sur la nomination de Jean-Louis Gasset. Pour l’éditorialiste, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, n’épousait pas l’idée de faire appel à l’ancien coach de Montpellier et des Girondins de Bordeaux pour diriger la formation phocéenne.

« Moi, je maintiens l’emprise One team football sur l’OM et la bande des Stéphanois. Que Benatia ait eu l’idée parce que quelqu’un lui a transmis et qu’il a poussé cette bonne idée… Après, on ne me fera jamais croire que Longoria était pour. Ça ne lui ressemble pas du tout et je pense qu’il ne savait même pas qui c’était. Benatia, évidemment vu qu’il veut s’installer, il faut qu’il dise qu’il a eu une bonne idée vu que ça va mieux avec les résultats. Parce que je pense qu’on n’aurait pas cette discussion-là s’il y avait eu encore deux défaites de l’OM. Il ne serait pas venu dire ‘eh c’est mon idée Gasset’. La communication pour la communication, ça me fatigue un peu », a déclaré Riolo.

En tout cas, Gasset à l’OM, c’est une réussite pour le moment. L’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne n’a encore perdu aucune des trois rencontres qu’il a dirigées à la tête d’un OM, qui était en perdition. Il a corrigé le Shakhtar Donetsk (3-1) en match retour des barrages de Ligue Europa avant de donner deux victoires consécutives au club du Sud de la France en Ligue 1, notamment face au Montpellier (4-1) et Clermont Foot (1-5).