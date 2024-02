OM, l'astuce étonnante de Gasset pour relancer ses joueurs

Un membre de l’Olympique de Marseille a révélé mardi comment Jean-Louis Gasset a pu relancer ses joueurs.

Arrivé il y a quelques jours sur le banc de l’OM, Jean-Louis Gasset a réussi à remettre le club sur de bons rails en seulement deux matchs. Sous sa houlette, Marseille a notamment décroché son ticket pour les 8es de finale de la C3 après une victoire contre le Shakhtar Donetsk (5-3 en aller-retour). Ensuite, le technicien français a aidé le club phocéen à gagner à nouveau en Ligue 1 contre Montpellier dimanche après 6 matchs consécutifs sans victoire. Et si l’OM a retrouvé le sourire, c’est en grande partie grâce à une astuce de l’ancien entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Le beau geste de Gasset à l’endroit de Ndiaye

Pour booster ses joueurs, touchés psychologiquement après les derniers événements à Marseille, Jean-Louis Gasset a dû mettre en avant son côté paternaliste. Ce matin, le journal, La Provence révélait le beau geste de l’entraineur français à l’endroit d’Iliman Ndiaye.

Alors que l’international sénégalais a informé son entraineur qu’il serait en retard à l’entrainement samedi pour des raisons personnelles, ce dernier a dispensé le joueur de la séance en lui promettant même qu’il sera titulaire. « Demain tu seras titulaire et tu vas tout casser », a dit Gasset à son attaquant. Un geste touchant auquel Iliman Ndiaye a répondu dimanche avec une très bonne prestation ponctuée d’un but contre Montpellier.

La stratégie de Jean-Louis Gasset avec ses joueurs

Par ailleurs, Jean-Louis Gasset ne serait pas à sa première avec les joueurs de l’Olympique de Marseille. A l’interne, le technicien français est notamment apprécié pour ses qualités humaines et sa relation paternaliste avec ses joueurs.

Getty

« Il transcende les mecs, les imprègne de quelque chose. Il connaît très bien le foot et a ce côté devin qui te dit ce qui va se passer. En tout cas, il ne laisse pas indifférent avec ce côté paternaliste, rassurant. Malgré l'écart d'âge et de codes, il parle à toutes les générations. Ça, c'est une force. Et c'est sa méthode. Bienveillance, professionnalisme, confiance sont les termes qui le caractérisent le mieux et il arrive à bien doser tout ça. En un mot, il fédère », confie un membre du club dans ses propos rapportés par Onze Mondial. Une astuce qui réussit bien à Jean-Louis Gasset pour le moment avec deux victoires en deux matchs et une situation détendue à l’OM.