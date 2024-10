OM, Daniel Riolo dézingue Mehdi Benatia pour ses propos sur l'arbitrage

Daniel Riolo s’est emporté contre le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, après la sortie de ce dernier sur l’arbitrage.

Il y a trois semaines, l’Olympique de Marseille décrochait une victoire aux forceps contre Lyon dans les derniers instants lors de la cinquième journée de Ligue 1 (2-3). Mais cette victoire n’a pas empêché Mehdi Benatia de fracasser l’arbitrage de l’Olympico en fin de match. Une réaction condamnée par Daniel Riolo, ces dernières heures.

Daniel Riolo doute du niveau de l’OM

Depuis cette victoire lors de l’Olympico, l’OM n’arrive plus à avancer. Le weekend suivant le choc contre l’Olympique Lyonnais, Marseille s’inclinait face à Strasbourg (1-0) avant de concéder un nul contre Angers, vendredi dernier (1-1). Deux contre-performances qui commencent à faire germer des doutes sur les ambitions du club phocéen, notamment du côté de Daniel Riolo.

« À l’OM, le mercato était très surprenant, le mois d’août l’a été également et moi-même, je n’ai jamais réussi à me positionner. J’ai été méfiant, j’ai voulu m’emballer et puis maintenant un peu moins. On est quand même début octobre et viennent d’arriver ces deux matchs (ndlr Strasbourg et Angers). Je pense que vendredi soir, on était en plein dans la faute professionnelle pour l’OM. À mes yeux, l’OM n’a pas le droit de rater un match cette année. Le programme avec ce recrutement ambitieux, ce qui a été annoncé, la mise en place de ce triumvirat au sommet du club : Longoria, Benatia, Ravanelli qui s’affiche ambitieux et qui a envie de l’être, c’est très important. Mais en revanche, c’est intolérable de faire un match comme ça », déclare le journaliste français dans l’After foot de RMC.

Riolo tacle Mehdi Benatia

Avant ces deux matchs, tout allait bien pour l’Olympique de Marseille qui a même réussi à s’imposer face à l’OL en infériorité numérique. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient été réduits à 10 dès la 5e minute après l’exclusion de Leonardo Balerdi. Ce qui a provoqué l’ire de Mehdi Benatia qui n’a pas épargné l’arbitrage en fin de match. Une sortie qui lui a d’ailleurs valu six matchs de suspension de la part de la commission de discipline de la LFP. Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a flingué l’attitude du conseiller sportif, estimant notamment que la réaction de l’OM est plutôt attendue sur le terrain.

« Le caractère, ce n’est pas que gueuler dans le vestiaire, s’énerver sur le terrain et dire que les arbitres sont des tordus qui nous volent. Le caractère, c'est tu entres sur le terrain, Angers n’existe pas. Angers c’est le petit-déjeuner, on te mange vite fait sans la tartine, tu n’existes pas Angers. Angers ne vient pas faire un match nul un partout dans un Stade Vélodrome plein. Je veux continuer d’entendre l’OM dire : on joue le titre. Mais il faut que les attitudes suivent », lâche l’éditorialiste français.