OM, le verdict est tombé pour Mehdi Benatia (officiel)

Le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille vient de connaître sa sanction après sa sortie fracassante contre l’arbitre d’OL-OM.

Convoqué par la Commission de Discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) pour sa critique amère contre l’arbitre Benoît Bastien lors de l’Olympico, mercredi soir, Mehdi Benatia a répondu en vidéoconférence. Après assise, l’instance a prononcé la sanction méritée par le dirigeant marseillais.

Benatia trop dur avec Benoît Bastien

Ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia est revenu au club l’hiver dernier afin d’aider le club basé dans les Bouches-du-Rhône, qui traversait une saison compliquée. Conseiller de Pablo Longoria, le Marocain sait bien défendre les causes de l’OM. En effet, lors du match entre l’OL et l’OM en septembre dernier, le dirigeant marseillais n’a pas été tendre avec l’arbitre de la rencontre.

Getty

Au cours de cette rencontre de la cinquième journée de Ligue 1, l’arbitre Benoît Bastien a expulsé Leonardo Balerdi après seulement cinq minutes de jeu en lui attribuant deux cartons jaunes. Une décision, qui avait choqué Mehdi Benatia, qui, après s’être pris à l’arbitre à la mi-temps, a encore rajouté une couche au micro de DAZN, diffuseur de Ligue 1, à la fin de la rencontre.

Six matchs de suspension dont trois fermes

Mais l’Olympique de Marseille, bien qu’il fût diminué (10 contre 11), a réussi à créer l’exploit en remportant le match (2-3) au Groupama Stadium. Si la Commission de discipline a conservé le carton rouge attribué au défenseur argentin la semaine dernière, l’instance a convoqué Benatia à une autre réunion, qui a lieu ce mercredi soir. Comme évoqué par nos soins en journée du mercredi, Benatia risquait une suspension de plusieurs matchs. Ce qui est confirmé désormais.

Getty

En effet, dans son assise du mercredi soir, la Commission de discipline de la LFP a sanctionné l’ancien défenseur du Bayern Munich de six matchs de suspension, dont trois fermes. « La commission considère que les propos tenus par Monsieur Benatia, sont d'une part, à la mi-temps du match, déplacés, et, en fin de match, blessants. Ils tendent à remettre en cause l'intégrité de Monsieur Bastien et de manière diffuse le traitement à charge supposé de son club, alors que Monsieur Benatia incarne une figure importante de l'OM. Il a donc engagé ainsi sa responsabilité pour avoir à deux reprises, au cours de la même soirée, enfreint le règlement disciplinaire et la charte de l'éthique, même s'il convient aussi de tenir compte de son casier disciplinaire vierge de toute sanction », a déclaré Sébastien Deneux, le président de l'instance disciplinaire.