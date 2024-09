Strasbourg – Marseille : Les Alsaciens font tomber l’OM (1-0)

Strasbourg était aux prises avec l’OL, dimanche, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. Score final, 1-0.

L’Olympique de Marseille affrontait le RC Strasbourg, dimanche soir, en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Face à une équipe alsacienne et très séduisante, les Phocéens n’auront pas trouvé la solution et concédaient leur première défaite de la saison.

Strasbourg confirme sa domination

Première mi-temps préoccupante pour l’OM qui n’aura pas vraiment existé face aux Alsaciens. Ces derniers entraient dans le match de la meilleure des façons avec un pression très haut qui empêchait les Phocéens de sortir de leur camp. C’est Strasbourg qui s’offrait logiquement la première occasion du match avec une frappe de Bakwa qui passait à côté du poteau de Geronimo Rulli (9e). Les hommes de Liam Rosenior enchainaient les assauts sur le camp marseillais mais Nanasi (19e) et Emegha par deux fois (28e, 34e) ne trouvaient pas le chemin des filets.

Marseille n’était pas si acculé et était parvenu à se procurer quelques occasions également. Mais, Amine Harit (27e) et Luis Henrique (33e) manquaient de réussite. Comme on pouvait s’y attendre, ce sont les Alsaciens qui débloquaient la situation grâce à Diego Moreira Jr qui allait ajuster Rulli après une passe de Nanasi entre les lignes (1-0, 40e). Le score n’évoluait plus jusqu’au terme du premier acte.

Les Alsaciens tiennent face à l’OM

Au retour des vestiaires, Strasbourg revenait avec la même envie et posait toujours de problèmes à l’Olympique de Marseille. Les Alsaciens auraient même pu faire le break si Geronimo Rulli ne s’était pas interposé devant Emegha, une nouvelle fois (47e). Une alerte qui sonnait les Phocéens qui enchainaient les offensives sur le camp des locaux. Mason Greenwood manquait d’abord le cadre (50e) avant de buter ensuite sur Petrovic, auteur d’un arrêt magistral (55e).

Les Alsaciens repartaient de l’avant avec Bakwa qui manquait de peu d’attraper la lucarne (62e). L’OM rétorquait dans la foulée avec Neal Maupay qui butait sur Petrovic (64e) suivi d’une tentative de Greenwood qui frôlait le poteau (70e). Entré en jeu, Adrien Rabiot était à la passe sur les deux occasions. Ce sont les Alsaciens qui se montraient dangereux dans les dernières minutes sans pour autant trouver la faille. Les hommes de Roberto De Zerbi ne trouvaient pas la solution et allaient bien connaitre leur première défaite de la saison. L’Olympique de Marseille (13 pts) reste donc 3e et ne recollera pas au peloton de tête avec le PSG et Monaco, 16 points chacun. De son côté, Strasbourg (9 pts) remonte à la 8e place.