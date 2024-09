OL - OM : L’expulsion de Leonardo Balerdi est-elle sévère ?

Le défenseur argentin de l’OM, Leonardo Balerdi, a été expulsé après quatre minutes de jeu à Lyon. La décision est-elle logique.

L’Olympico entre Lyon et Marseille a démarré de manière très animée dimanche soir. Au bout de quatre minutes de jeu, un gros tournant est intervenu avec l’expulsion côté marseillais de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin s’est vu indiquer le chemin des vestiaires pour un cumul de cartons.

Le deuxième jaune de Balerdi était contestable

Si le premier jaune de l’arrière marseillais ne souffre d’aucune contestation, le second prête clairement à débat. Mr Bastien, l’arbitre de la partie, a sanctionné le joueur après un duel avec Alexandre Lacazette. Pourtant, la faute n’est pas du tout évidente.

Sur les différentes images et ralentis de l’action, il semblerait que c’est le Lyonnais qui ait tiré en premier le maillot de Balerdi. Ce dernier a eu ensuite tort de ceinturer son vis-à-vis, mais c’était à coup sûr un mauvais réflexe après avoir subi un geste illicite.

La VAR n’est pas intervenue

Balerdi n’a pas digéré cette décision de l’arbitre. En quittant l’aire de jeu, il n’a cessé de réclamer l’intervention de la VAR. Or, il n’y a absolument pas eu d’intervention de ce côté-là. Bastien était sûr de sa décision et ses assistants ne l’ont pas appelé pour éventuellement corriger son choix.

Au final, l’OM peut se sentir clairement lésé en raison de cette expulsion. Sachant qu’il restait presque une heure et demie à jouer, les Phocéens se sont retrouvés sérieusement pénalisés dans ce choc. Et le plus rageant, c’est que c’était à tort. Malgré ce désavantage, Marseille a eu les meilleures occasions de la première période avec les tentatives de Rongier et de Koné, repoussées par Lucas Perri.

Juste avant la mi-temps, l'OL a bénéficié d'un pénalty qu'il n'a pas su transformer. Geronimo Rulli a détourné l'essai d'Alexandre Lacazette. Les supporters olympiens y verront certainement la preuve d'une justice divine.