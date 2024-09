Malgré la victoire à l'OL, Benatia ne décolère pas

En dépit de la victoire de l’OM contre l’OL, dimanche soir, en infériorité numérique, Mehdi Benatia n’a pas manqué de tacler les dirigeants du match.

Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille était en déplacement au Groupama Stadium pour le compte du match en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. En infériorité numérique depuis la 5e minute de la rencontre, l’OM a réussi à s’imposer dans les derniers instants grâce à un but de Jonathan Rowe, qui a délivré les Phocéens (2-3).

Benatia très fier du groupe marseillais

C’est une soirée folle pour l’Olympique de Marseille et ses supporters, ce dimanche. Pour cet Olympico, Leonardo Balerdi a été expulsé dès la cinquième minute de la rencontre. Ce qui a mis les Phocéens en difficulté, évoluant à 10 contre 11 durant tout le reste du match à Lyon. Si l’OM a tenu bon jusqu’à la pause, les Phocéens ont cédé au retour des vestiaires avec l’ouverture du score par Caleta-Car pour l’OL (53e). Mais Pol Lirola a remis les pendules à l’heure (69e) avant que Garcia ne double la mise pour l’OM (82e). Mais Rayan Cherki a égalisé dans le temps additionnel (90+3e), mais Jonathan Rowe a délivré l’OM en marquant le but de la victoire (90+5e).

Getty

Au micro de DAZN à la fin du match, le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, était transporté d’une joie extrême. « C’est bien plus que 3 points quand tu es au début d’un projet, on a montré de belles choses en ce début de saison, je pense que les supporters peuvent se reconnaitre à travers cette équipe, ces joueurs, cet entraineur. C’est bien d’avoir une belle équipe mais si tu veux devenir un groupe, ce match est utile dans ce contexte. J’ai aimé des mecs comme Lirola qui joue peu, des Garcia, des Kondogbia qui joue en défense, des Rowe, c’est beau », a lancé l’ancien international marocain.

Benatia attaque l’arbitre du match malgré la victoire

Déjà fou de rage à la mi-temps contre l’arbitre Benoît Bastien en raison de l’expulsion de Leonardo Balerdi, Mehdi Benatia n’a pas non plus caché sa frustration à la fin du match, estimant qu’il y a faute de Lacazette sur le deuxième jaune reçu par l'Argentin. « Après, c’est grave, c’est très grave ce qui s’est passé, vous me connaissez, j’aime bien dire les choses, je ne suis pas du genre à ne rien dire. Il y a trop de choses qu’on ne peut pas laisser passer, le président ne peut pas laisser passer ça, il y a trop de choses douteuses dans ce match. Je ne suis pas surpris, quand j’ai vu dans la semaine que c’était Monsieur Bastien pour Lyon-Marseille, je n’étais pas bien. Il y a un passé, regardez les images, je ne suis pas celui qui pleure mais c’est déjà arrivé la semaine dernière même si ce n’est pas le même arbitre », a-t-il ajouté, avant de poursuivre.

Getty

« Regardez sur le début de l’action, il (Lacazette, ndlr) se tient à son maillot, il y a faute. Vous ne pouvez pas me dire qu’il joue bien le coup, vous ne pouvez pas dire ça aux supporters de l’OM. L’arbitre doit être sûr de ce qu’il fait dans un match aussi important, moi, je ne suis pas arbitre, s’il est là, c’est qu’il est bon. Pourquoi on est préoccupé quand on voit que c’est Monsieur Bastien qui va nous arbitrer ? Bah quand on voit ça, on comprend pourquoi on est préoccupé (…) Aujourd’hui, je veux mettre en avant l’état d’esprit, on pouvait faire match nul, rentrer à Marseille et on aurait été content, mais après ça fait beaucoup honnêtement. Attention, je ne veux pas être avantagé, mais il faut être juste avec tout le monde, là ça fait beaucoup. Heureusement qu’on a ce caractère et je veux rester sur ça, mais ça fait beaucoup », a conclu l’ancien défenseur de l’OM, très déçu.

L’Olympique de Marseille occupe désormais la première place de Ligue 1 avec 13 points au compteur à égalité de l’AS Monaco (2e, 13 points) et du PSG (3e, 13 points) après cinquième journée.