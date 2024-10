Marseille – Angers : Les Phocéens accrochés à domicile (1-1)

L’OM et Angers étaient aux prises, vendredi, pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Score final, 1-1.

L’Olympique de Marseille recevait le SCO d’Angers, vendredi soir, en ouverture de la septième journée de Ligue 1. Face à une équipe angevine très organisée, les Phocéens se faisaient accrocher et enchainaient un deuxième match de suite sans succès.

L’OM et Angers voient rouge

Première mi-temps mouvementée entre les deux équipes. Les Phocéens mettaient la pression d’entrée en s’installant devant la surface angevine. Mais les visiteurs trouvaient le moyen de sortir et apportaient le danger sur le camp marseillais. La première alerte venait toutefois de l’OM avec une tentative de Mason Greenwood qui était repoussée par Yahia Fofana (10e). Angers répondait avec une frappe lointaine de Jean-Eudes Aholou qui n’arrivait pas lober Geronimo Rulli (17e).

Mais au lieu des buts, ce sont plutôt les cartons qui animaient cette première mi-temps avec une exclusion de chaque côté. C’est d’abord Lilian Raolisoa qui laissait Angers à 10 après un tacle dangereux sur Ulisses Garcia (26e). Ensuite, c’était au tour de Neal Maupay d’être renvoyé dans les vestiaires après un deuxième carton jaune en trois minutes (30e). A 10 contre 10, Angers faisait passer quelques frayeurs sur le camp phocéen avec Abdelli (33e, 43e) qui ne trouvait pas le cadre. Le premier acte s’achevait sans aucun but marqué.

Des buts enfin, mais pas de vainqueur

En seconde mi-temps, les choses s’enchainaient pour Marseille et Angers. Dès le retour de la pause, Roberto De Zerbi lançait Jonathan Rowe à la place de Valentin Carboni. C’est l’Anglais qui débloquait finalement la situation pour l’OM avec une frappe à ras de terre qui surprenait Yahia Fofana (1-0, 51e). Mais la joie des Phocéens était de courte durée puisque Farid El Melali remettait les pendules à l’heure sur un coup franc somptueux et imparable pour Geronimo Rulli (1-1, 54e).

Après un moment de flottement, Amir Murillo pensait redonner l’avantage à l’OM mais son but était refusé pour une faute de main (69e). Hormis une nouvelle tentative de Jonathan Rowe détournée cette fois-ci, par Fofana (76e), il n’y avait plus rien dans ce match qui se soldait finalement par un score nul. L’Olympique de Marseille (3e, 14 pts) manquait encore le coche et risque de se faire encore distancer par le PSG et Monaco, 16 points chacun. De son côté, Angers (3 pts) reste lanterne rouge du tableau.