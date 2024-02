OM : Aussitôt venu, Gasset énerve déjà les joueurs !

Nomme nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset a tenu sa première séance d’entraînement, mardi.

Depuis mardi, l’Olympique de Marseille a officiellement un nouvel entraîneur. Ceci après la mise à pied de Gennaro Gattuso au lendemain de la défaite au goût très amer des Phocéens face au Stade Brestois (1-0) en clôture de la 22e journée de Ligue 1.

Gasset dévoile ses ambitions avec l’OM

Mardi après-midi, l’Olympique de Marseille a annoncé officiellement l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la tête du staff technique du club phocéen. Dans la même journée, l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire a été présenté. Occasion pour le technicien français de d’évoquer le timing de sa décision et aussi ses ambitions avec le club du Sud de la France.

« J’ai été contacté dimanche vers 23h30. On m’a donné la nuit de réflexion. Il fallait que donne m’a décision le lundi matin. Je veux finir ma vie en ayant aucun regret et ce défi est l’un des plus beaux à relever », a révélé Jean-Louis Gasset, avant de poursuivre en dévoilant ses objectifs.

« J’ai vu le groupe avec le président et j’ai dit pourquoi j’étais là. J’ai dit ce que j’avais réussi avec des groupes moins forts. Le mental, c’est 80% de la performance. J’ai dit que chacun devait faire un petit peu plus. Que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que Marseille prend, ce sont des erreurs individuelles et le système n’est pas la cause. C’est un problème mental quand tu prends des buts après la 90e minute », a expliqué l’ancien coach de Saint-Etienne.

Gasset annonce déjà son départ

Après sa présentation, mardi, l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a tenu sa première séance d’entraînement avec Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers. A l’occasion, Jean-Louis Gasset a fait la prise de contact avec ses joueurs et échangé avec ces derniers. Mais le technicien français, qui a signé jusqu'à la fin de la saison en cours, a tenu quelques propos sur son départ l’été prochain, qui ne plaisent pas aux joueurs.

A en croire les informations de L’Equipe, Jean-Louis Gasset a demandé aux joueurs d'arrêter de se chercher des excuses, leur disant en substance que lui ne serait plus là dans quatre mois, et qu'ils seraient donc les premières victimes d'un fiasco. Un discours motivateur pour relancer les choses ? En tout cas, c’est tout sauf motivateur pour certains cadres de l’effectif.