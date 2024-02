OM, les révélations étonnantes de Gasset sur le départ de Gattuso

Le nouvel entraineur de l’OM, Jean-Louis Gasset, a révélé mardi, les coulisses du départ de son prédécesseur, Gennaro Gattuso.

L’Olympique de Marseille a un nouvel entraineur. Débarqué au lendemain de la défaite de l’OM contre Brest dimanche (1-0, J22), Gennaro Gattuso a été remplacé par Jean-Louis Gasset. Présenté officiellement ce mardi, l’ancien coach des Girondins de Bordeaux a profité de l’occasion pour faire des révélations sur les coulisses de son arrivée et celles du départ de Gattuso.

Le sort de Gattuso était scellé depuis dimanche

La nouvelle a eu l’effet d’une bombe dans le Sud de la France lundi. Gennaro Gattuso quittait l’OM cinq mois seulement après son arrivée après une septième rencontre consécutive sans victoire dimanche. Ce qui est d’ailleurs la pire série du club phocéen depuis 45 ans.

Dans la foulée, Marseille a annoncé l’arrivée de Jean-Louis Gasset qui va assurer l’intérim jusqu’à ma fin de saison. Si le timing parait surprenant, ça ne l’était pas pour l’entraineur français qui a été contacté par l’OM depuis la veille. « J’ai été contacté dimanche vers 23h30. On m’a donné la nuit de réflexion. Il fallait que donne m’a décision le lundi matin. Je veux finir ma vie en ayant aucun regret et ce défi est l’un des plus beaux à relever », révèle Gasset dans des propos rapportés par RMC.

Jean-Louis Gasset était surpris du niveau de jeu de l’OM

Libre après son départ de la Côte d’Ivoire, Jean-Louis Gasset avait tout le temps de suivre le match de l’OM, dimanche. Et le technicien français de 70 ans a été déçu par la prestation des Phocéens. Mais cela ne l’a pas empêché d’accepter de relever le défi de sauver la saison de l’Olympique de Marseille.

« J’ai regardé le match de dimanche et je cherchais à comprendre, on se met dans la tête de tout entraîneur. J’ai beaucoup de respect pour Gattuso et pendant sa conférence de presse quand je l’ai vu dire qu’il n’avait plus les clés, je me suis revu. Il y a des moments dans la carrière où vous avez l’impression de ne plus savoir. Derrière on m’a demandé si j’acceptais sur quatre mois de changer la situation et de remettre Marseille là où me club devrait être. Cela m’a semblé être un challenge possible. Je trouve l’effectif de qualité. La différence avec mes expériences d’avant, c’est de ne pas avoir de mercato pour faire venir deux ou trois amis, des joueurs que je connais. Il faut faire le mercato de l’intérieur », explique Jean-Louis Gasset.

Gasset veut relever l’OM

Ces dernières semaines, Gennaro Gattuso a pris l’habitude de fustiger l’état d’esprit et le mental des joueurs de l’OM. Le technicien italien semble avoir raison puisque c’est sur le même aspect que compte travailler Gasset pour relever l’Olympique de Marseille.

« J’ai vu le groupe avec le président et j’ai dit pourquoi j’étais là, explique l’ancien coach de Saint-Etienne et Bordeaux. J’ai dit ce que j’avais réussi avec des groupes moins forts. Le mental, c’est 80% de la performance. J’ai dit que chacun devait faire un petit peu plus. Que chacun se regarde dans la glace. Quand vous prenez des buts comme ceux que Marseille prend, ce sont des erreurs individuelles et le système n’est pas la cause. C’est un problème mental quand tu prends des buts après la 90e minute » confie l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire.