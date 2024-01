OM : Amine Harit n’est pas content de son positionnement sous Gennaro Gattuso

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso ne fait pas jouer Amine Harit à son poste de prédilection.

Convoqué par Walid Regragui pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), Amine Harit va disputer la prestigieuse compétition continentale avec le Maroc entre janvier et février 2024. Dans une interview accordée au RMC Sport, le joueur de l’Olympique de Marseille évoque sa récupération après sa grave blessure l'an dernier, la progression du football africain, le statut de favori du Maroc à la CAN ou encore son poste de prédilection.

Harit n’aime pas où le fait jouer Gattuso

Souvent utilisé comme un « 10 » par le technicien italien, Gennaro Gattuso, Amine Harit veut plutôt jouer à son poste de prédilection, qui est un milieu relayeur. Se confiant au micro de RMC Sport, le Lion de l’Atlas veut jouer en « 8 », partant du plus bas.

« Avec l’OM en ce moment, je ne suis pas "dix" malgré à ce que les gens peuvent penser, je suis plutôt relayeur, "huit" qui part de plus bas. Moi c’est ce que je préfère, pouvoir venir rechercher des ballons un peu plus bas, casser des lignes par le dribble ou par la passe. Après je sais qu’il peut avoir besoin de moi sur le côté, à l’intérieur le coach en sélection. Je suis prêt à jouer n’importe où mais je vais le redire encore parce cette question me suit depuis des mois : oui je préfère jouer au milieu de terrain ! », a confié Amine Harit. Le message est passé.

L'article continue ci-dessous

Getty

Sa récupération après la blessure de 2022

Alors qu’il était convoqué par le sélectionneur marocain, Walid Regragui, pour disputer la Coupe du monde 2022 avec le Maroc au Qatar, Amine Harit n’avait pas pu être de la grande fête historique avec les Lions de l’Atlas. Le 13 novembre, notamment à cinq jours du démarrage de la compétition, l’ancien du FC Nantes s’était blessé en Ligue 1 avec l’OM. Conséquence, il avait raté le Mondial avec le Maroc.

« Je m’étais préparé pour cette éventualité, je me suis bien équipé niveau machine de récupération etc... Ce n’est pas du mensonge. Je pense que, moi qui ne croyais pas énormément à ce genre de choses, je me rends compte que ça peut aider au niveau physique. Je n’ai pas de douleur musculaire, dieu merci, et j’espère que ça va continuer comme ça. Mais je suis très content. C’est l’une des grosses satisfactions de mon début de saison, ma capacité à récupérer et à enchaîner les matchs. Avant ma blessure, quand j’étais encore bien, je n’arrivais pas à enchaîner comme j’arrive à enchaîner ces derniers temps », a laissé entendre Harit.

Getty Images

Le favori à la CAN 2023

Si le Maroc a fait une bonne Coupe du monde 2022 au Qatar, Amine Harit ne voit pas les Lions de l’Atlas comme les premiers favoris de la prestigieuse compétition continentale des nations. Selon lui, le champion en titre, le Sénégal, part favori. Toutefois, le Maroc a son mot à dire dans le tournoi.

« C'est le Sénégal qui a gagné la dernière Coupe d’Afrique donc ils sont favoris. Après je pense qu’on a une très, très bonne équipe nous aussi. Il y a la Côte d’Ivoire aussi qui organise la compétition donc il va falloir les prendre au sérieux. Il y a énormément de pays avec de la qualité, mais une CAN ne se gagne pas qu’avec de la qualité, il y a de l’abnégation, de la détermination et du mental. Ce sont ces choses-là qui vont faire la différence et je pense que ça se vaut », a déclaré le joueur de l’OM.

Getty Images

Le Maroc est logé dans la poule F de la CAN 2023 en compagnie de la République Démocratique du Congo (RDC), de la Tanzanie et de la Zambie. La CAN démarre le 13 janvier et prend fin le 11 février 2024.