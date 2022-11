Nouveau désastre pour le Maroc, Amine Harit se blesse gravement

A dix jours de l’entame de la Coupe du Monde, le Marocain Amine Harit a été touché au genou lors d’un match avec son équipe marseillaise. A l’heure du jeu face à Monaco, l’ailier a été immobilisé à la suite d’une fâcheuse blessure. Sa présence au Qatar est fortement compromise.

Après avoir reçu les premiers soins sur le terrain, Harit a été évacué sur civière, en se tenant la tête entre les mains. L’image était très pénible à voir et n’augurait certainement rien de bon.

Ses coéquipiers paraissaient tout aussi abattus. Touché, Dimitri Payet est apparu en larmes alors qu’il se tenait près de la ligne de touche et qu’il devait remplacer son coéquipier sur le terrain.

Horrific injury for Amine Harit. That's no World Cup for him #ASMOM pic.twitter.com/D37ALEBvsh