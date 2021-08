OL : Sardar Azmoun s'éloigne, Gaëtan Laborde en approche ?

Sardar Azmoun vers l'OL, cela ne devrait finalement pas se faire. Le club français pourrait donc activer un plan B menant à Gaëtan Laborde (MHSC).

Sardar Azmoun vers l'Olympique Lyonnais, cela ne devrait finalement pas se faire. En quête d’un avant-centre de métier depuis plusieurs semaines et le départ de Memphis Depay, la direction lyonnaise était pourtant en passe de finaliser la venue de l'attaquant du Zenit St-Petersbourg. Mais la piste a pris du plomb dans l'aile.



En effet, plusieurs sources concordantes font état d'un dossier trop compliqué à boucler dans les délais imposés. En cause, l'incapacité du Zenit St-Petersbourg à dénicher un remplaçant de qualité sur le marché des transferts. Gêné par le timing, le club russe aurait ainsi décidé de retenir l'Iranien, selon les informations de RMC Sport.

Dès les premières rumeurs, Juninho, le directeur sportif de l'OL, avait concédé qu'il ne serait pas aisé de boucler cette opération. "Devant, c’est déjà sorti de partout dans la presse, on sait que Peter et moi, on a un choix sur le front de l’attaque, un joueur polyvalent. Malheureusement, on n’a pas pu avancer, mais bien sûr qu’on est attentifs et on sait qu’on a 2-3 options pour faire un autre joueur si on n’arrive pas à faire ce joueur qui est notre priorité", avait ainsi déclaré le dirigeant brésilien, dans l'anticipation.

Un plan B nommé Gaëtan Laborde ?

Justement, anticiper était visiblement à l'ordre du jour sur les bords du Rhône, puisqu'un plan B est déjà en passe d'être activé. Et celui-ci mène à un profil certes différent mais lui aussi séduisant. Selon Foot Mercato, l'OL a ainsi choisi d'accélérer pour Gaëtan Laborde, qui dispose d'un bon de sortie de la part de Montpellier cet été.

Auteur d'un exercice 2020-21 de très haute volée et déjà auteur de 3 buts en 4 rencontres cette saison en Ligue 1, le buteur du MHSC pourrait à son tour quitter le club quelques jours après le départ du capitaine Andy Delort. Mais cela ne se fera pas à n'importe quel prix. Le club du sud de la France attendrait pas moins de 20 millions d'euros. Un prix abordable pour les finances du club lyonnais, lesquelles viennent d'accueillir les 15 millions d'euros générés par la vente de Maxwel Cornet à Burnley.