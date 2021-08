OFFICIEL - Maxwel Cornet (OL) file à Burnley

L'OL a annoncé être parvenu à un accord avec Burnley pour le transfert de l'Ivoirien Maxwel Cornet. Montant de l'opération : 15 millions d'euros.

Depuis plusieurs semaines, l'intérêt de Burnley pour Maxwel Cornet se faisait de plus en plus insistant. À deux jours de la fin du mercato estival, c'est désormais officiel : le défenseur polyvalent de l'Olympique Lyonnais va bien découvrir la Premier League, lui qui s'est engagé pour cinq saisons en faveur du club de Burnley.



Mbappé présent dans le groupe du PSG, Messi et Neymar aussi

"L’Olympique Lyonnais informe du transfert de son international ivoirien, Maxwel Cornet, au club anglais de Burnley (Premier League) pour un montant de 15 M€ dont 15% seront reversés au FC Metz dans le cadre de la plus-value réalisée par l’OL sur cette opération", écrit notamment le club français dans son communiqué officiel.

L'article continue ci-dessous

"L’ensemble de l’Olympique Lyonnais tient à remercier Maxwel Cornet pour son investissement et son professionnalisme durant toutes ses saisons lyonnaises et lui souhaite beaucoup de réussite avec son nouveau club, Burnley", ajoute ensuite l'OL, qui profitera de la somme récoltée pour recruter en toute fin de mercato.

Au revoir Cornet, bonjour Azmoun ?

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en janvier 2015 en provenance du FC Metz, Maxwel Cornet faisait partie des 30 joueurs les plus capés de l'histoire du club, mais venait de voir ses chances de jouer largement diminuées suite à l'arrivée d'Emerson en provenance de Chelsea. Désormais, place au recrutement sur les bords du Rhône.

En quête d’un avant-centre de métier depuis plusieurs semaines et le départ de Memphis Depay, la direction lyonnaise est enfin parvenue à ses fins. Selon une information divulguée par L’Equipe, les responsables rhodaniens sont en passe de finaliser la venue de Sardar Azmoun, le brillant attaquant du Zenit St-Petersbourg. Priorité de l'entraîneur Peter Bosz, ce dernier devrait prochainement rejoindre le club en échange de 15 millions d'euros, pile la somme récoltée par la vente de Maxwel Cornet.