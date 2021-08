Lyon : Bosz confirme son intérêt pour Azmoun

Peter Bosz a confirmé au micro d'OL TV son intérêt pour Sardar Azmoun, annoncé proche du club rhodanien.

De passage sur OL TV, Peter Bosz, l'entraîneur rhodanien, n'a pas dissimulé son intérêt pour Sardar Azmoun.

Bosz grand fan d'Azmoun

Ce dernier est associé aux Gones dans les médias ces dernières semaines et Bosz semble beaucoup l'apprécier.

"Bien sûr que je le connais. Malheureusement, car on l'a joué avec l'Ajax contre Rostov en Ligue des champions et il nous avait tués !", a ainsi louangé Peter Bosz, qui ne dit que du bien de cette recrue potentielle.

"C'est vraiment un bon joueur, et j'aime avoir de bons joueurs dans mon équipe. Je le suis depuis des années", a-t-il encore asséné.

Après les arrivées d'Emerson Palmieri et de Xherdan Shaqiri, L'OL devrait donc se concentrer sur ce dossier.

Un dossier ardu comme l'a concédé le directeur sportif des Gones, Juninho :

"Devant, c’est déjà sorti de partout dans la presse, on sait que Peter et moi, on a un choix sur le front de l’attaque, un joueur polyvalent. Malheureusement, on n’a pas pu avancer, mais bien sûr qu’on est attentifs et on sait qu’on a 2-3 options pour faire un autre joueur si on n’arrive pas à faire ce joueur qui est notre priorité", a ainsi déclaré le directeur sportif brésilien au sujet d'Azmoun.

Les Lyonnais auraient récemment transmis une offre de 11 millions d’euros au Zénith Saint-Pétersbourg, qui demande une meilleure proposition, selon les dernières rumeurs.