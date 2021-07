OL, Moussa Dembélé finalement parti pour rester ?

De retour de prêt de l'Atlético Madrid, l'attaquant français n'écarte pas l'hypothèse de rester chez les Gones.

Moussa Dembélé a vécu une saison 2020-2021 cauchemardesque. Après une première partie de saison très décevante avec seulement un petit buts en seize matches de Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, l'attaquant français n'a guère fait mieux lors de son prêt de six mois avec l'Atlético Madrid. En sept matches toutes compétitions confondues avec les Colchoneros, l'avant-centre de 25 ans n'a pas marqué le moindre but.

Alors forcément, malgré un titre de Liga en poche, Moussa Dembélé n'a pas été conservé par l'Atlético Madrid. Et contrairement à l'été dernier, la cote de l'attaquant de 25 ans n'est pas élevée. Elle est même au plus bas. Pourtant, Moussa Dembélé n'a pas perdu son talent et son sens du but du jour au lendemain. Certes, il a été en manque de confiance la saison dernière, mais l'ancien international espoirs français est loin d'être une cause perdue.

En fin de contrat en juin 2023, Moussa Dembélé a peu de prétendants. L'Atlético Madrid était intéressé pour récupérer l'attaquant français en prêt pour une saison supplémentaire, mais sans la moindre option d'achat selon les informations de L'Equipe. Une option qui n'a bien évidemment pas intéressé l'Olympique Lyonnais. Et selon le quotidien français, Moussa Dembélé pourrait finalement revenir à Lyon cet été et y rester.

Dembélé, une cote au plus bas

Le buteur de l'Olympique Lyonnais s'est entretenu avec Jean-Michel Aulas, président du club rhodanien, la semaine dernière afin de parler de l'avenir de l'attaquant. Le président de l'OL a pris ce dossier en main et aurait rappelé à l'attaquant de 25 ans les priorités de l'institution rhodanienne, sa volonté de le conserver mais aussi le rôle qu'il pourrait avoir s'il décide de rester à l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2021-2022.`

En effet, l'arrivée de Peter Bosz sur le banc de l'Olympique Lyonnais cumulé au départ de Memphis Depay en attaque rebat totalement les cartes pour Moussa Dembélé. Qui plus est, l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam apprécierait tout particulièrement son sens de la finition. Une discussion qui a permis à Moussa Dembélé d'être davantage ouvert à la discussion et à la réflexion pour son avenir. Moussa Dembélé a également discuté avec Peter Bosz et ça l'a rassuré.

Auteur d'un doublé lors du premier match amical de la saison face à Bourg-en-Bresse samedi, Moussa Dembélé pourrait être une option pour Peter Bosz en attaque cette saison, même si ce dernier ne serait pas contre recruter un avant-centre dans un second temps lors du mercato estival, une fois que l'arrivée d'André Onana sera bouclée. Moussa Dembélé doit se relancer et c'est sûrement à Lyon qu'il aura le plus de chances de le faire.