L'agent d'Onana (Ajax) confirme les discussions avec l'OL

Le gardien de but avait un temps été lié à un transfert vers Arsenal ou l'Inter mais semble finalement prêt à s'engager en France cet été.

Lyon est en pourparlers pour signer Andre Onana de l'Ajax, a confirmé l'agent du gardien. L'international camerounais a été lié à un transfert cet été, Arsenal et l'Inter étant également sur les rangs pour le signer. Mais le joueur de 25 ans devrait plutôt retrouver son ancien entraîneur de l'Ajax, Peter Bosz, successeur de Rudi Garcia.

Le média néerlandais NOS rapporte que son agent a confirmé qu'un accord personnel avait été conclu avec le club français. Il a déclaré à Voetbal Primeur : "Oui, ils sont intéressés. Les clubs sont en pourparlers". De son côté, L'Equipe affirme que l'ancien joueur de Barcelone signera un contrat de cinq ans avec l'OL.

Onana sera autorisé à jouer à partir de novembre

Pour se séparer de son portier, l'Ajax demande environ 10 millions d'euros, mais Lyon espère les convaincre de conclure un accord d'une valeur de 6 millions d'euros plus des bonus. Pour rappel, Onana a fait l'objet d'une suspension de 12 mois en février dernier, après avoir été testé positif à une substance interdite.

L'Ajax et Onana prétendent que la substance était dans son système parce qu'il a pris les médicaments de sa femme par accident. Il a dont fait appel de l'interdiction et celle-ci a été réduite à neuf mois en juin. Onana pourra ainsi recommencer à s'entraîner en septembre et pourra à nouveau jouer en novembre.

Onana a rejoint l'Ajax depuis Barcelone en 2015 et a commencé à jouer dans le deuxième niveau du football néerlandais avec l'équipe des moins de 21 ans. Il a été promu dans l'équipe senior en 2016 après que Jasper Cillessen a quitté les géants de l'Eredivisie. Avant sa suspension, il était considéré comme l'un des meilleurs à son poste.