OL : Lucas Paqueta déclare sa flamme à l'Olympique Lyonnais

Auteur d'un début de saison étincelant, le milieu de terrain brésilien vit le meilleur moment de sa carrière du côté de Lyon.

Lucas Paqueta marche sur l'eau depuis le début de saison. Auteur de cinq buts et trois passes décisives en quatorze matches toutes compétitions confondues, l'international brésilien a endossé le rôle de leader technique sur le terrain en lieu et place de Memphis Depay parti au FC Barcelone. Avec son numéro 10 dans le dos, Lucas Paqueta porte l'Olympique Lyonnais et son équipe n'a pas le même visage sans lui.

Preuve en est, le match de Ligue Europa face au Sparta Prague, où la rentrée de Lucas Paqueta a métamorphosé le visage de l'OL. Alors forcément, avec ses performances sportives, qui étaient déjà très satisfaisantes l'an dernier, ainsi que son implication sur le terrain, le Brésilien est devenu le nouveau chouchou des supporters de l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse, Lucas Paqueta a remercié les supporters pour leur soutien et a déclaré sa flamme au club rhodanien.

"Je suis très heureux de ce que je vis à Lyon, cette tendresse, cette chaleur du public lyonnais. Je comprends l’affection du public pour moi, mais pour être sincère, je n’arrive pas à mesurer la grandeur de cet amour. La ferveur des supporters me donne la chair de poule quand ils scandent mon nom. Je donne le meilleur de moi-même, et c’est pour cela qu’ils m’aiment. Je ne peux que les remercier. Je suis en confiance, en paix, je suis un homme heureux et ça se voit sur le terrain. Cela me donne encore plus de responsabilités, à chaque match. C’est pour ça qu’ils m’aiment alors je dois continuer à faire ça. Je les en remercie", a indiqué le Brésilien.

"Je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure"

L'article continue ci-dessous

"Je crois que j’ai toujours beaucoup travaillé, toujours été concentré. Je suis conscient de ce que je peux apporter. Mon expérience à Milan m’a beaucoup servi, je suis devenu un meilleur joueur, un meilleur homme. L’ambiance, l’affection, les amis ici m’ont donné confiance. Je me sens en paix chez moi en famille. Et je peux entrer heureux, ça se voit sur le terrain aussi. Je suis à mon meilleur niveau mais je ne veux pas m’arrêter ici, je veux encore aller chercher mieux, chaque jour à l’entraînement, à chaque match", a ajouté Lucas Paqueta.

Le meneur de jeu brésilien veut continuer sur cette lancée et est ambitieux : "J’ai déjà dit que je suis très heureux ici, je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure le plus longtemps possible. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Lyon, même s’il y a d’autres objectifs cette année. Je suis heureux, je me sens bien. Je remercie Juninho et le président pour leur soutien. Je veux continuer à m’amuser ici parce que je me sens très bien".

Lucas Paqueta est même prêt à dépanner en attaque, bien qu'il préfère jouer au milieu de terrain, si son entraîneur en a besoin : "J’ai joué à différents postes cette saison, le coach connait mes caractéristiques, mon rôle préféré. Je suis à la disposition du Peter Bosz. Islam Slimani et Moussa Dembélé sont blessés, je fais de mon mieux. Mon poste préféré est au milieu de terrain, mais je dois aider l’équipe. Je donnerai tout pour atteindre nos objectifs".