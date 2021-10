Lyon : Peter Bosz admiratif de Lucas Paqueta

L'entraîneur lyonnais a dit tout le bien qu'il pensait du milieu de terrain brésilien, à la veille de défier le Sparta Prague en Ligue Europa.

Après deux victoires lors des deux premières journées de sa phase de poules de Ligue Europa, Lyon espère enchaîner ce jeudi face au Sparta Prague. Un troisième succès et les portes de la phase à élimination directe s'ouvriraient déjà quelque peu pour la bande de Peter Bosz.

"Le Sparta est une équipe qui n'a pas peur de jouer de derrière, et qui court beaucoup. Elle joue très bien les transitions, et n'a pas peur de presser devant. C'est une équipe qui veut jouer, c'est intéressant. Demain avec un stade plein, j'espère que ce sera un beau match", a commenté le technicien néerlandais en conférence de presse, à la veille de la rencontre.

"On a un groupe de 21 joueurs. Ils sont tous prêts à jouer. On joue ce soir, et à 13h [dimanche] contre Nice. J'ai déjà dit que ce n'était pas bien, mais c'est comme ça. On pense d'abord au match de demain, c'est le plus important. Mais bien sûr, le match suivant est important aussi.

"Demain, c'est le troisième match [de Ligue Europa]. On a gagné les deux premiers. On est là pour essayer de gagner demain aussi. On va tout faire pour."

Dans ce calendrier particulièrement chargé, Bosz pourra une nouvelle fois s'appuyer sur ses cadres, à commencer par un Lucas Paqueta en feu depuis plusieurs semaines.

"Je parle toujours de l'équipe, et pas des joueurs individuellement. Mais Lucas est un bon joueur, avec une bonne technique, et qui porte aussi quelque chose d'autre à mon avis très important pour avoir du succès. C'est un état d'esprit de vainqueur. Tout le monde a vu qu'il était dans l'avion et qu'il voulait aider l'équipe. Sa rentrée a été très importante pour nous", a-t-il admis.

Enfin, Bosz a évoqué le retour de Tino Kadewere, une bonne nouvelle pour les Gones, alors que Moussa Dembélé et Islam Slimani sont forfaits. "Les autres attaquants sont blessés, Islam [Slimani] et Moussa [Dembélé]. Je suis très heureux que Tino [Kadewere] ait fait des minutes, il a bien joué lors de son entrée [face à Monaco]. Il n'a pas eu de problème après le match. L'effectif est bon, mais il n'est pas grand. Donc je suis bien sûr très content que Tino soit là."