OL, la grande menace sur Pierre Sage

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, est sur le coup d’une grosse menace.

L’Olympique Lyonnais affronte mardi Valenciennes en demi-finale de Coupe de France. Un match très important pour l’OL qui est à un pas d’une finale alors que le tournoi national est le principal objectif du club cette saison. Cependant, cette rencontre pourrait avoir un grand impact sur l’avenir de Pierre Sage sur le banc des Gones.

Le souhait de Pierre Sage pour son avenir à l’OL

Nommé sur le banc de l’OL en novembre dernier après l’éviction de Fabio Grosso, Pierre Sage a insufflé une nouvelle dynamique au club rhodanien. Derniers de Ligue 1 à son arrivée, les Gones (35pts) occupent désormais le 10e rang au classement et sont d’ores et déjà assurés d’être maintenus. Une avance considérable qui fait penser à tout le monde que Pierre Sage mérite d’être prolongé par Lyon. Un scénario que le technicien français verrait lui-même d’un très bon œil.

« J’ai envie d’être formé et diplômé pour faire économiser 25 000€ au club à chaque match (sourires). Si le maintien est atteint, il y aura peut-être un futur différent pour moi, mais j’aspire et j’espère que mon avenir se fera à l’OL. Les dossiers d’inscription (pour le BEPF) vont bientôt être en ligne sur la FFF. Il faudra ensuite passer un concours d’entrée, mais on peut tout à fait le faire lorsqu’on est en poste parce que ce sont des formations sur plusieurs semaines, mais avec des rassemblements de 3-4 jours », déclarait-il il y a quelques semaines.

Pierre Sage évincé en cas de défaite contre Valenciennes ?

En plus de la belle remontée au classement de Ligue 1, Pierre Sage et l’OL sont toujours en lice en Coupe de France. Les Gones jouent d’ailleurs leur demi-finale face à Valenciennes ce mardi alors qu’un sacre dans la compétition leur garantirait une place en Coupe d’Europe la saison prochaine. Maus malgré cela, l’avenir de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais est toujours flou. Pire, sa place sur le banc des Gones serait même menacée.

En effet, le journal L’Equipe révèle dans son édition du jour, que le technicien français ne « ne survivrait probablement pas à une défaite » contre Valenciennes ce soir. Une nouvelle qui confirme de plus en plus le fait que l’OL se pencherait déjà sur d’autres entraineurs de renom pour succéder à Pierre Sage la saison prochaine.