OL, Pierre Sage donne un indice sur son avenir

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a évoqué son avenir sur le banc du club rhodanien, vendredi, en conférence de presse.

L’Olympique Lyonnais défie le RC Lens dimanche à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Et comme à l’accoutumée, Pierre Sage était présent en conférence de presse vendredi pour répondre aux questions des médias. L’occasion pour l’entraineur lyonnais d’évoquer son avenir à la tête de l’équipe première ainsi que les objectifs de l’OL pour la fin de saison.

Pierre Sage souhaite continuer avec l’OL

Nommé entraineur intérimaire après l’éviction de Fabio Grosso en novembre dernier, Pierre Sage a réussi à donner un nouveau visage à l’OL. Dernier au classement avant son arrivée, le club, bien aidé par un bon mercato hivernal, occupe désormais la 10e place avec 28 points. Confirmé au poste jusqu’à la fin de saison, Pierre Sage envisage souhaite l’aventure avec l’Olympique Lyonnais.

« J’ai envie d’être formé et diplômé pour faire économiser 25 000€ au club à chaque match (sourires). Si le maintien est atteint, il y aura peut-être un futur différent pour moi, mais j’aspire et j’espère que mon avenir se fera à l’OL. Les dossiers d’inscription (pour le BEPF) vont bientôt être en ligne sur la FFF. Il faudra ensuite passer un concours d’entrée, mais on peut tout à fait le faire lorsqu’on est en poste parce que ce sont des formations sur plusieurs semaines, mais avec des rassemblements de 3-4 jours », a-t-il lancé face aux médias.

Pierre Sage révèle l’objectif de l’OL pour la fin de saison

Remonté dans le top 10 de la Ligue 1, l’OL peut commencer à rêver un peu plus grand et viser peut-être l’Europe. Mais pour Pierre Sage, le club n’a qu’un seul objectif pour le moment et il s’agit du maintien. Un objectif dont Lyon se rapprochera encore plus avec une victoire contre Lens, dimanche.

« Tous les matchs sont importants et celui-là ne fait pas exception. On a cœur de remettre les pendules à l’heure devant Lens puisque nous avions perdu là-bas. On ne va pas se parler secrètement mais on va se parler officiellement. Nous sommes à 6 points de Lorient et pour le moment c’est ça qu’on doit avoir en tête et gérer et l’idée c’est qu’à l’issue du match de dimanche c’est qu’on soit un peu plus proche de Lens mais surtout beaucoup plus loin de Lorient. Les yeux sont toujours dans le rétroviseur mais aussi tourner vers l’avant dans la progression de notre jeu. L’ambition aujourd’hui c’est surtout de mieux maîtriser nos matchs avec un meilleur contenu », a confié le coach des Gones.