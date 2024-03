OL, nouvelle révélation fracassante sur l'avenir de Pierre Sage

L’avenir de Pierre Sage sur le banc de l’OL reste toujours flou.

Nommé en novembre dernier après l’éviction de Fabio Grosso, Pierre Sage a réussi à métamorphoser l’OL. Alors qu’il occupait encore la dernière place de Ligue 1 à son arrivée, le club rhodanien (31pts) est désormais 10e au classement. En plus de sa belle remontée en championnat, l’OL est qualifié en demi-finale de la Coupe de France et garde toujours des espoirs de titre cette saison. Un bilan impressionnant qui milite pour une prolongation de Pierre Sage mais les choses ne sont pas si simples.

Pierre Sage veut continuer avec l’OL

Comme Jean-Louis Gasset à l’OM ou encore Julien Stéphan à Rennes, Pierre Sage a été appelé à la rescousse de l’OL. Depuis son arrivée, l’Olympique Lyonnais a retrouvé le sourire et enchaine des victoires. Des résultats satisfaisants qui font dire à certains observateurs et même les joueurs que le Français est l’entraineur idéal pour les Gones. Même son de cloche du côté de Pierre Sage qui souhaite poursuivre son aventure sur le banc de l’OL.

« J’ai envie d’être formé et diplômé pour faire économiser 25 000€ au club à chaque match (sourires). Si le maintien est atteint, il y aura peut-être un futur différent pour moi, mais j’aspire et j’espère que mon avenir se fera à l’OL. Les dossiers d’inscription (pour le BEPF) vont bientôt être en ligne sur la FFF. Il faudra ensuite passer un concours d’entrée, mais on peut tout à fait le faire lorsqu’on est en poste parce que ce sont des formations sur plusieurs semaines, mais avec des rassemblements de 3-4 jours », déclarait le technicien français en conférence de presse il y a quelques jours.

Pierre Sage finalement sur le départ de l’OL ?

Cependant, il semblerait que la direction lyonnaise n’abonde dans le même sens que Pierre Sage. Selon les révélations de l’Equipe, Pierre Sage n’aurait toujours pas été approché par l’OL en vue d’une éventuelle prolongation alors que son contrat prend fin en juin 2024. En revanche, le club rhodanien aurait inscrit le technicien français à la prochaine session du BEPF (Brevet d'entraîneur professionnel du football), l’OL devant payer 25 000 euros à chaque match puisque Sage n'a pas encore son diplôme d’entraineur, renseigne le journal. Mais L’Equipe fait savoir que le directeur sportif de l’OL, David Friio, se pencherait sur d’autres entraineurs confirmés pour succéder à Pierre Sage. Les noms de Maurizio Sarri, Rafa Benitez, Igor Tudor, Antonio Conte ou encore Jorge Sampaoli ont notamment été cités.