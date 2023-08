OL : L’inimaginable destination pour Karl Toko Ekambi

Incessamment annoncé sur le départ, Karl Toko Ekambi va (enfin) quitter l’Olympique Lyonnais pour cette destination surprise.

L’international camerounais (55 sélections, 13 buts) ne quittera pas Lyon gratuitement l’été prochain. Indésirable chez les Gones, Karl Toko Ekambi a fini par trouver un point de chute.

Toko Ekambi n’ira pas en Turquie

Ecarté du groupe depuis le dernier stage de quatre jours à Divonne-les-Bains, pour le dernier match amical face à Crystal Palace, Karl Toko Ekambi n’a pas été réintégré. Le Lion Indomptable, qui était cité proche de Fenerbahçe en Turquie, a pris tout le monde à contre-pied. L’ancien d’Angers SCO a choisi une destination surprise.

Comme de nombreux joueurs cet été, à l’instar de Neymar, Karl Toko Ekambi, va signer en Arabie Saoudite. Selon les informations de Foot Mercato, le Camerounais va s’engager avec l'Abha Club en Arabie Saoudite. Le média sportif annonce que le transfert du Camerounais va rapporter 1,7 million d’euros à la formation entraînée par Laurent Blanc. Ce qui permettra aux Gones d’alléger leur masse salariale en vue de penser à un recruter après le transfert de l’ailier camerounais. Le Camerounais va signer un contrat de deux ans avec le club saoudien.

Toko Ekambi, l’ennemi du Groupama Stadium

Le courant ne passe plus entre Karl Toko Ekambi et les supporters lyonnais. Insulté par une partie du public du Groupama Stadium après un match ace à Strasbourg (1-2) en janvier dernier, le Camerounais a dévoilé sa frustration quelques mois plus tard. L’ancien attaquant de Paris FC déplore le fait de n’avoir pas été soutenu par ses supporters, qui l’ont taclé.

« On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout gérer. Surtout pas une bande de sauvages dans les tribunes qui insulte des mamans [...] Quand ça insulte ta mère alors qu’elle est au stade… Quand ça met des photos de toi dans la ville avec écrit 'dégagez'. Quand certains membres du club m’envoient des lettres recommandées pour me mettre une amende, m’enlever ma prime d’éthique parce que j’ai tapé dans la poubelle… Ce n’est pas du soutien, ça. Ce ne sont pas des hommes. Ça montre qu’ils sont contre moi, comme les supporters. Et ce n’est pas bon pour le club », avait-il déclaré à So Foot.