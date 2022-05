OL : Jean-Michel Aulas sort du silence pour analyser la saison de Lyon

Si les jeunes et les féminines de l'Olympique Lyonnais ont réussis leur saison, on ne peut pas en dire autant de l'équipe masculine qui risque de ne pas jouer la moindre Coupe d'Europe la saison prochaine. L'OL a également connu des remous en interne cette saison avec le départ de Juninho et doit tourner la page pour retrouver les sommets du football français.

"Tout ne se joue pas sur une saison"

Jean-Michel Aulas est sorti du silence dans un communiqué à l'encontre des supporters du club rhodanien. Dans ce courrier, il tient à rappeler que "tout ne se joue pas sur une seule saison", prenant même en exemple "les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético". Tout n'est pas à jeter d'après Jean-Michel Aulas qui a fait le bilan de la saison lyonnaise sous toutes ses coutures.

"Nous devons continuer de nous inspirer de tout ce qui fait l’identité de l’Olympique Lyonnais, à l’image du retour au premier plan de nos féminines, qui disputeront leur 10ème finale européenne à Turin le 21 mai. Modèle que nous voulons développer au sein de toutes les équipes, incluant également d’anciens joueurs du club au plus haut niveau et staff issus de notre ADN comme Sonia (Bompastor) et Camille (Abily)", a expliqué Jean-Michel Aulas.

"L'ADN lyonnais doit être le maître mot de l'avenir"

"Soyons fiers de cette identité de l’Olympique Lyonnais que nous retrouvons aussi chez nos jeunes qui viennent de remporter la Gambardella et posent les pavés de l’avenir de l’Institution, mais aussi de toute notre Academy qui achève l’une des plus belles saisons de son histoire", a ajouté le président de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas veut s'appuyer sur la jeunesse et a conforté à demi-mot Peter Bosz pour la saison prochaine : "Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL".

"Nous allons pousser vers cet état d’esprit, sortir du confort, car nous devons une revanche à tous nos fans et passionnés de l’OL. Le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL, nous devons l’aider dans sa mission, lui permettre d’avoir des joueurs avec cet état d’esprit exemplaire et être prêts à ouvrir la porte pour ceux qui ne seraient pas dans notre philosophie lyonnaise", a conclu le président rhodanien.