OL : Marcelo écarté de l'équipe après des flatulences dans le vestiaire

Le 26 janvier 2022, le contrat de Marcelo à l'Olympique Lyonnais était résilié à l'amiable. Le défenseur brésilien, âgé de 34 ans, ne jouait plus depuis le mois d'août et avait été écarté du groupe professionnel.

On pensait que la mise à l'écart de Marcelo était la conséquence de sa mauvaise prestation contre Angers, le 15 août 2021. Face au SCO, Marcelo, fébrile durant tout le match, avait marqué contre son camp et avait reçu la note de 1/10 par nos confrères du journal L'Equipe.

Mais ce mardi, L'Equipe révèle que c'est surtout le comportement du joueur, plus que son mauvais match, qui a entraîné sa mise à l'écart. Comme on peut le lire dans les colonnes du célèbre quotidien sportif, Marcelo, après la rencontre face à Angers, a eu des « flatulences dans le vestiaire » et en a « rigolé avec d'autres » joueurs.

Alors directeur sportif du club, Juninho n'a pas apprécié le comportement de Marcelo et avec Peter Bosz, le coach de l'OL, ils ont décidé d'écarter définitivement le défenseur du groupe professionnel avant de résilier son contrat quelques mois plus tard.

Quant à Marcelo, il joue depuis le 28 janvier 2022 pour les Girondins de Bordeaux qui occupent la dernière place de la Ligue 1 et sont tout proche d'une relégation en Ligue 2…