OL, Peter Bosz : "La saison est-elle déjà un échec ? Oui"

Capable du meilleur comme du pire cette saison, l'Olympique Lyonnais risque de payer son irrégularité maladive. Une semaine après avoir humilié l'Olympique de Marseille (0-3) au stade Vélodrome, les hommes de Peter Bosz sont retombés dans leurs travers ce dimanche. Battus par le FC Metz (3-2), pourtant lanterne rouge au coup d'envoi, les Gones ont déçu...

"Je ne peux pas l'expliquer", peste Bosz

Au sortir de cette désillusion, l'entraîneur néerlandais de l'OL avait la mine des mauvais jours, et ne s'expliquait pas cette sortie de route surprise. "Tu ne peux pas gagner 3-0 à Marseille de manière méritée et ne pas gagner aujourd'hui. Et c'était mérité aussi. Bien sûr, on a eu beaucoup le ballon. Bien sûr que la deuxième période était meilleure, on a eu des occasions. Mais en première, comment peux-tu commencer un match aussi important comme ça ? Je ne peux pas l'expliquer", a ainsi le technicien en conférence de presse. Constat d'échec.

L'article continue ci-dessous

"Il n'y pas d'excuse aujourd'hui. Absolument pas. Aucune excuse. Il fallait gagner ce match-là. Honnêtement, avec tout le respect qu'on leur doit, on n'a pas joué contre la meilleure équipe de Ligue 1. Mais quand tu les vois se battre, gagner les duels... Nous, on ne l'a pas fait. La saison est-elle déjà un échec ? Oui, pour moi oui !", a ainsi rajouté Peter Bosz.

Clap de fin pour l'Europe ?

Huitième de Ligue 1 à l'issue de cette 36ème journée, l'Olympique Lyonnais pointe désormais à cinq points du RC Strasbourg, cinquième et dernier qualifié pour une Coupe d'Europe. Autant dire qu'avec seulement deux journées restantes, la messe semble dite...